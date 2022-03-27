草莓是「最髒水果、百毒之首」？專家釋疑　教這樣洗去除80%農藥

近日，內地某短影片平台上熱傳一段關於「百毒之首的水果——草莓」的短影片，稱「草莓是特別髒的水果，十大水果排名第一的就是草莓。」

對此，有專家表示，所謂「最髒」，主要參考的是農產品檢測出的農殘種類，但「離開劑量談毒性沒有任何意義」。專家也教消費者正確清洗草莓，能夠有效去除80%的農藥殘留。



上海市農業技術推廣服務中心園藝作物技術推廣人員桑亮亮表示，「草莓是最髒水果」這一概念被反覆炒作和推翻。所謂「最髒」，是由美國某民間機構評定得出的，這個評定並不科學，因為有農藥殘留不等於超標。

桑亮亮表示，農藥對於植物就像醫藥對於人類一樣重要且必不可少，種植草莓確實需要通過施藥防治病害，但苗期距離上市時間長，基本不會影響草莓品質安全；其次，中國農業技術部門禁止高毒農藥在草莓上使用，農業執法部門也有相關措施杜絕不合格草莓上市。

專家教路清洗草莓的三大法則。（示意圖／視覺中國）

他說，中國農殘標準是較為嚴苛、留有很大安全餘量的執法標準，以常見的草莓農殘超標成分烯酰嗎啉為例，最大殘留限量標準是每公斤0.05毫克，體重60公斤的成人食用240公斤以上合格草莓才會超出每日可攝入限量12毫克。

另外，部分人群認為草莓髒是擔心其攜帶「諾如病毒」，而草莓又是無需去除表皮、直接食用的水果。國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露表示，這不能怪草莓本身，如果土壤和水源被感染，生長的果蔬都容易附帶病毒污染物，因此，正規渠道購買和正確清洗就顯得至關重要。

她建議，在選購草莓時進行感官的初步判斷，草莓籽呈現金黃色、果香濃郁、外表顏色均勻、品嘗不見空心為佳，不以外貌是否畸形下定論。考慮到檢疫、運輸和儲存條件，建議盡量到超市或連鎖店選購草莓，注意產品包裝和標籤標識是否完好。此外，記得留存購物發票，如遇品質問題方便及時得到解決。

專家也教路如何清洗草莓，強調要用流動的清水沖洗，洗淨表面灰塵即可，然後浸泡3至5分鐘，有研究顯示用淘米水、小蘇打、澱粉水和食鹽水浸泡均可，專家更加推薦使用小蘇打。之後，再次用流動的清水沖洗30秒。

焯水也是清洗草莓的方式之一，將草莓用自來水沖洗之後，放到熱水中焯一下再拿出來，能有效去除可能存在的農殘，而對營養成分的破壞也比較小，有實驗顯示，這樣操作的去除效率接近80%。