疫情｜內地增2.6萬多宗本土個案逾2萬無症狀 整體數字較昨日回升
撰文：梁子傑
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國家衛健委公布，內地昨日（16日）新增26016宗新冠肺炎本土個案，包括3504宗本土確診個案及22512宗無症狀感染者，整體數字稍高於昨日（24680宗）。
新增本地確診個案仍以上海佔最多，達3238宗，其餘為吉林167宗，黑龍江32宗，廣東29宗，浙江10宗，山西9宗，青海5宗，河南3宗，陝西3宗，江蘇2宗，福建2宗，山東2宗，遼寧1宗，湖南1宗。含1224宗由無症狀感染者轉為確診個案（上海1177宗，吉林36宗，廣東4宗，浙江2宗，青海2宗，山西1宗，福建1宗，河南1宗）。
本地無症狀感染者方面，上海為21582宗，吉林525宗，江蘇85宗，安徽58宗，雲南51宗，山西36宗，黑龍江28宗，福建21宗，山東21宗，浙江20宗，河南19宗，廣西17宗，湖北12宗，廣東11宗，遼寧7宗，青海7宗，河北5宗，江西3宗，內蒙古2宗，陝西2宗。
同日，內地新增境外輸入確診個案25宗，其中廣西12宗，四川4宗，廣東3宗，上海2宗，遼寧1宗，浙江1宗，福建1宗，山東1宗），含1宗由無症狀感染者轉為確診個案（在廣西）。
截至昨日24時，內地現有確診個案27885宗（其中重症個案78宗），累計治癒出院個案149770宗，累計死亡個案4638宗，累計確診個案182293宗，現有疑似個案12宗。