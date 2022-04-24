中國海軍首名女艦長　韋慧曉掌舵新型導彈驅逐艦紹興艦

在中國海軍成立73周年之際，曾就讀於廣州中山大學的女博士韋慧曉，不久前就任海軍導彈驅逐艦紹興艦艦長，成為中國海軍首名女艦長。



公開資料顯示，今年45歲的韋慧曉是廣西壯族人，2000年畢業於南京大學，曾就職深圳華為，2007年考入中山大學地球科學系研究生，期間曾赴西藏支教、到北京當奧運會志願者，2011年博士畢業。2012年，她以博士身份特招入伍，成為中國第一艘航母遼寧艦一名女軍官。

在遼寧艦服役一段時間後，韋慧曉進入大連艦艇學院學習深造，取得軍事學學士學位。2015年，她獲任導彈驅逐艦長春艦實習副艦長。2017年，韋慧曉更進一步，被任命為導彈驅逐艦鄭州艦實習艦長，同年，她當選中共十九大代表。2020年，韋慧曉調任遼寧艦副艦長，是中國航母的第一位女副艦長。

韋慧曉就任海軍導彈驅逐艦紹興艦艦長，成為中國海軍首名女艦長。（鳳凰網）

2022年2月，中國新建的「052D」型導彈驅逐艦紹興艦在東海戰區海軍正式服役，韋慧曉成為該艦首任艦長，也是中國海軍第一名女艦長。

4月23日是中國海軍成立73周年，海軍公開發布的航母主題宣傳片被指暗含「彩蛋」，在正片結束後有近20秒的後續故事，內容講述一名海軍人員接到來自母親的電話，當他說出「三胎」時，鏡頭依次掠過遼寧艦（舷號「16」）、山東艦（舷號「17」）的滑躍甲板，最後停留在畫面留白時，該名海軍人員再說出「安排」二字。

宣傳片播出後引起輿論關注，注意力都集中在結尾處的「三胎」，認為這暗示中國第三艘航母即將面世。有中國軍事專家認為，第三艘航母研發採用很多新技術，相信今年下半年會下水。