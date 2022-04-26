內地修法量十年增近2倍　人大委員：民主立法，已徵求350萬條意見

中共中央宣傳部昨日（25日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，介紹十八大以來立法工作的成就與進展。

全國人大常委會委員、法制工作委員會副主任許安標表示，與上一個十年相比，新制定的法律數量增加了1/3，修改的法律數量增加近2倍，通過有關法律問題和重大問題的決定增加了1.5倍。



許安標在發布會上表示，過去十年立法有五個特點：

首先是立法數量大幅增加。他指，十八大以來，到本月20日閉幕的十三屆全國人大常委會第三十四次會議為止，全國人大通過了憲法修正案，全國人大及其常委會新制定法律68件，修改法律234件，通過有關法律問題和重大問題的決定99件，作出立法解釋9件，現行有效法律292件。

中共中央宣傳部舉行「中國這十年」新聞發布會。（新華社）

第二是法律體系日益完備，編纂完成了新中國第一部以法典命名的重要法律——民法典。出台國家安全、衛生健康、公共文化等重要領域的基礎性、綜合性、統領性法律。

第三是立法形式更加豐富多樣。他表示，統籌運用「立改廢釋纂」等多種立法形式，發揮不同立法形式在完善中國特色社會主義法律體系中的作用。「立」，制定新法律。「改」，修改完善已有法律。「廢」，廢止不適應經濟社會發展要求的規定、條文。「釋」，解釋法律，進一步明確法律條文規定的含義、適用情形、范圍等。「纂」，對某一領域相互關聯的法律進行整合、修改、補充，使之形成一個有機整體。

第四是內地立法過程體現民主，他表示，十年來，共有205件次法律草案在中國人大網上公開徵求意見，參與人次超過119萬，提出的意見有350多萬條，並搭建基層民眾參與國家立法的「直通車」——建立基層立法聯系點。

第五，他表示十年來，立法工作機制更順暢高效，立法工作堅持黨的領導，推動堅持黨的領導入法入規，嚴格執行向黨中央請示報告制度，及時完成黨中央確定的重大立法項目，確保黨的主張通過法定程序轉變為國家意志。