學生飯盒被指有豬肉絛蟲卵甚至蝸牛等異物　上海同濟大學回應

網民近日爆料指出，上海同濟大學的學生午餐飯盒中，疑似出現豬肉絛蟲的卵、豬毛以及不知名的蟲子甚至蝸牛等異物。校方周四（28日）回應，指發現食堂存在切配過程中剔除不仔細的情況，校方對此深表歉意。



同濟大學捲入食安風波。（維基百科）

同濟大學後勤管理與保障處發出公告指，四平路校區學生周二（26日）反映午餐盒飯中的鹹豬肉質存在問題，校方第一時間啟動自查，詳細檢查了原料採購、入校驗收、製作和分發過程。

楊浦區市場監督管理局也在當天下午到校進行檢查，並在翌日晚向學校反饋檢查結果，經執法人員現場對四平路校區食堂的原料倉庫、操作間、配餐間等場所進行檢查，重點查看了留樣菜品，未發現存在寄生蟲及蟲卵的情況。

同時，學校也發現食堂存在切配過程中剔除不仔細的情況，對此深表歉意。公告最後指，校方將進一步做好食材處置和食品衛生工作，提升餐飲品質，並歡迎師生繼續監督，隨時反映問題。

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網民早前爆料指出，同濟大學的學生們已經被封了20多天，每天吃食堂的飯，但肉菜卻問題處處，先是不少人都懷疑吃到了「豬乳頭」，然後是豬毛都沒處理乾淨，再者會有蝸牛和昆蟲「加餐」。

另外，還有人發現豬肉上有奇怪的白點，被懷疑是豬肉絛蟲的卵。據了解，絛蟲可寄生在人的大腦、眼睛、腸道等器官，長在眼睛就會失明，常在大腦上則會引發癲癇。