麵皮包裝內黑色異物疑為死老鼠？　如皋市監局：受潮發霉變黑

2月16日，有網民在社交平台發文稱，其購買的「阿寬紅油面皮」內有黑色塊狀異物，懷疑是死老鼠。

2月22日，江蘇省如皋市市場監督管理局稱，經現場確認，黑色異物並非老鼠，而是面皮受潮後發霉變黑。

涉事產品的品牌方「白家阿寬」相關工作人員稱，已與消費者達成和解；個別自媒體和個人利用此次投訴事件「惡意炒作」，公司已報案處理。



有網民稱「阿寬紅油面皮」內有黑色塊狀異物，懷疑是死老鼠。（南方都市報）

2月16日，有網民在社交平台發文稱，其購買的「阿寬紅油面皮」內有黑色塊狀異物。該網民貼出的圖片顯示，紅油面皮塑封膜內，面皮旁邊有一塊黑色塊狀異物。

2月17日凌晨，涉事產品的品牌方「四川白家阿寬食品產業股份有限公司」，在官方微博「白家阿寬食品」回應稱，已在第一時間與消費者取得聯繫，將趕往消費所在地取得問題產品後，第一時間交由第三方權威檢測部門或當地政府市場監管部門對進行檢測認定。

同晚，品牌方公布事件進展稱，公司質檢和技術人員對該問題麵餅初步判斷原因是因水分進入麵餅，導致非油炸麵餅受到污染髮霉變質，不存在異物問題。第三方權威機構表示無法進行樣品檢測。

有網民稱「阿寬紅油面皮」內有黑色塊狀異物，懷疑是死老鼠。（南方都市報）

江蘇省如皋市市場監督管理局相關工作人員稱，2月20日，在品牌方及消費者見證下，政府工作人員現場開封涉事產品，最終確認麵餅的黑色異物並非死老鼠，而是受潮後發霉變黑的面皮。但因開封時間較長，缺乏更多證據，無法確認受潮具體環節。

品牌方相關工作人員稱，消費者是1月9日購買的紅油面皮四連包產品，購買後即拆封食用了三袋，最後一袋是在2月中旬準備食用時發現產品的麵餅有異常。該產品在外包裝上標註有「開封後請低溫保存，並在十日內食用完畢」的要求。

涉事消費者在網絡平台上發表聲明，稱其與品牌方均認可「麵餅中黑色部分並非老鼠而是面皮發霉所致」的結論，表示自己身為消費者是合法維權，並向廠家提出包裝建議，「即在小包裝上加印更多醒目易辨識的注意事項，包括但不限於生產日期、生產批號、保質期和開袋後的儲存提示和食用建議」。