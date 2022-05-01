內地戲院因疫情無觀眾經營艱難　戲院經理：日收入不足500元

今年3月，中國多地開始爆發新冠疫情。4月28日，北京市朝陽區新聞出版局發布通知，決定即日（28日）起暫停電影放映活動，恢復時間另行通知。

五一假期本是電影的黃金檔期，但受疫情影響，不少戲院都面臨無觀眾、經營困難等問題。

騰訊新聞立春工作室訪問了內陸城市一間小戲院的經理李光明，聽他講述電影行業末端，疫情期間的故事。



戲院每天虧錢 日收入不過500元

《騰訊新聞》報道，李光明是一間小戲院的經理，他工作的戲院不大，6個放映廳共700多個座位。在五一假期，李光明的戲院仍在正常營業，但多部熱門電影紛紛撤檔，戲院無片可放。

疫情令不少戲院面臨經營困難等問題，李光明坦言，「但所謂營業，無非也就是每天往水裏持續扔3000塊錢而已」。他介紹，戲院每月租金7萬元（人民幣．下同），平均每天租金2300元；現在天氣不熱，不用開冷氣，每天電費約200元；為了節省工資，戲院6個員工開始輪班工作，每天4人上班，單日工資支出600元。

然而，戲院每天收入不過500元。他表示，上周某天從11時開門後，整個白天都沒有顧客。同事一直站在櫃檯後，包括自己在內的4個人無所事事，面面相覷，直至晚上終於有4名觀眾，「一對是情侶，還有兩個是學生。我還記得他們看的是港片《邊緣行者》。 4張票一共120元，就是我們那天的所有收入」。

李光明所在的城市戲院還在正常營業，但一部部「能打」的電影紛紛撤檔，戲院無片可放， 6部放映機，也只能在黑暗裏停擺。（資料圖片）

戲院人領取最低工資 疫情下另謀出路

李光明稱，其在貴州經營戲院的朋友安慰他要知足，因為貴州當地已出現零觀眾的情況。他表示，在疫情前，戲院不可能出現零觀眾的情況，即使周三是一周內觀眾相對少的日子，但再少也能有幾十個，平均每日都有4、5000元營業額。

惟疫情爆發後，李光明與其他員工都只能領取最低工資；有同事是按小時計費，一小時只有10元。有時候，李光明見一過晚上9時5分，就會讓同事準備下班，「反正也不會有人來了，省一點工資和電費也好啊」。

為了節流，李光明想辦法壓縮戲院的營業時間，從11時開門推遲到下午1時。為了生計，不少同行都另謀出路，有人轉行做保險經紀、防疫物資及貿易代理等，甚至做直播。

北京蘇寧影院慈雲寺店倒閉，一張張戲院梳化座椅被堆放在路邊。李光明表示，「晚上看起來好像一片墳場」。（騰訊新聞）

戲院像超市 電影是甜品

李光明指，戲院就像迪士尼樂園一樣是用來造夢，在裏面工作的人不會太過悲傷，但眼瞅着自己經營的樂園日漸冷清，甚至被人遺忘，他也免不了開始傷感。

他認為，戲院就猶如超市，「超市沒貨了、顧客少了，餓死的不止是我們這些賣貨的，背後還有許多耕作的農民、賣種子和農具等人，整個環節都很困難，一環一環地最後傳遞到了我們這裏」。

李光明稱，電影是甜品，並非生活的必需品，「有人可能覺得電影可看可不看，沒那麼必要，但人在特別難的時候，能吃上一口甜品，是不是覺得生活還是很美好的，日子還是有點甜的？其實電影、戲院存在的意義正在於此，只要它們還在，總能讓人感覺生活還有希望」。