中移動河北將預設關閉用戶接收境外短訊服務　網民反應兩極

據內地科技傳媒《IT之家》報道，中國移動河北今日（2日）發布短訊通知用戶稱，根據該省打擊治理電訊網絡新型違法犯罪工作要求，從2022年5月5日0時起，將統一關閉國際及港澳台短訊接收業務功能。



中移動河北稱，如市民有接收國際及港澳台短訊的業務需求，屆時可通過河北移動營業廳、「10086」服務熱線電話或短訊方式辦理，開通此業務無需任何費用。

中國移動河北將預設關閉用戶國際及港澳台短訊接收服務。（IT之家）

IT之家此前報道，中國移動河南、中國聯通河南已宣布統一關閉國際及港澳台短訊接收業務功能，有網民們表示希望各地區跟進，也有網民擔心影響收到外地企業，如銀行、Google、Steam等帳戶的短訊驗證。

網民反應兩極：

「應該默認關閉，甚至電話也應該攔截了！一般人很少有國際交流需求，就是有需求的也是網上交流，電話幾乎很少。全國應當一刀切！」



「境外來電最好也默認關閉，建議以後只能本省聯繫。」



「是不是影響外地銀行、谷歌、Steam、EpicGames賬戶收短信驗證？那麼如何登錄驗證碼？」



「把電話也關閉了不是更簡單？」



「今天你接受了默認關閉短信開通，明天可能就是人臉識別開通，後天可能就是本人到歸屬地營業廳辦理開通，再之後就會是手寫承諾書開通。」



「應該默認開通，讓用戶自己申請關閉…不能改變這個邏輯」

