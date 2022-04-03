清明節｜河北「哭靈人」述悲情人生：哭到五勞七傷　月入最多7000

河北省唐山秦皇島的竹姐（化名）從業哭靈人二十多年，在死者靈柩或靈位前痛哭，用哭帶動悲痛情緒，以寄托親人對上天的哀求。

竹姐20多歲為生活入行，曾被圍觀者白眼，長年哭靈亦五勞七傷，她為生活，也為表達逝者親人不會用言語表達的感情，為逝者們消災免難。



《封面新聞》報道，竹姐在河北省唐山、秦皇島一帶專職哭靈，從業20多年，早已見慣生死。竹姐談及20多歲入行初衷，說是「為了生活」。剛開始，竹姐一天只能賺30到50元（人民幣．下同），現在哭一場靈半小時，能賺300元。

她表示，哭靈是替別人表達對亡人的思念，雖然是為了賺錢，但畢竟是代替逝者的親人表達孝心，表達他們不會用言語表達的感情，為逝者們消災免難。

哭靈受白眼 竹姐：不偷不搶憑本事賺錢

20來歲的竹姐跟嗩吶班哭靈受過不少白眼，她說：「有人在旁邊喊，一個姑娘在哭，給別人家喊爸媽，是缺爹還是少媽啊？！」不過她淡然處之：「我一不偷二不搶，我憑本事掙錢。」

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作為職業哭靈人，竹姐沒有其他工作。因為這行業要隨叫隨到，「今兒叫你三四點鐘到，你就得三四點鐘到。明兒點你五六點鐘開始，你這五六點鐘就得開始。所以你幹不了別的」。

從業日久喉嚨變「破鑼」 最多月入六七千

竹姐有時一天能參加三四場哭靈，最多月入六七千。「有些人感覺這行容易，掙錢快，其實並不是。現在因為疫情，基本沒人請了，我們也不像那些有工作的，到退休時還有五險一金的保障，只能幹一場掙一場。」

時間久了，竹姐的嗓子不再像最初唱歌時的「脆生生」了，她形容：「現在跟破鑼似的。」但她並沒有抱怨這份職業帶來的後遺症，「就是想多掙點錢。」

竹姐說哭靈時，必須全程跪著，多年來也對身體造成傷害。「畢竟你在那兒哭，又傷眼睛又傷心臟，現在我偶爾睡覺的時候會心跳加速。」竹姐承認，自己每次哭得都特別投入，「有時候一邊哭一邊平復情緒，想著身體挺重要的，雖然別人去世了，但自己還得活著啊。」

哭靈「道白」哭靈是否真哭？

被主家請過去后，哭靈人會找家人打聽逝者的情況。「比如多大歲數？因意外傷亡還是因病去世？家裏頭有啥情況？這一輩子有啥特殊經歷？然後把這些運用到道白裏。」

哭靈剛開始是「道白」，就是自報身份，「假如逝者是老人，我就要說是人家的孫子孫女、兒子兒媳婦或者女兒請來。道白以後唱《過七關》，中間再穿插著一些道白，說一些老人對孩子們的恩情、疼愛之類的話，再闡述老人一輩子的經歷，最後是給亡人上香，上完香再磕頭，送他一路走好。」

哭靈是否真哭，竹姐回答很乾脆：「沒人規定說你必須得哭出來，反正我是真有淚兒。也有哭靈不掉淚的，給人做戲的感覺。」也有哭靈人怕哭不出來，給眼睛抹清涼油、風油精，「特別傷眼睛，我從來不幹。你為人家表達孝心，人家咋地你就咋地！我就想把親屬的心情表達出去，給人家感覺越真實越好。」

哭靈是事後結帳，也有同行遇到哭完靈后，被主家摁著頭不讓起來的。「主家就好像感覺，我花錢雇你了，我就高你一等。但你哭完，我覺得這錢花得冤，就拽著摁著你不讓走。」

觀念變沒人看 哭靈早晚消失

在當地，愈來愈多人開始從事哭靈，但竹姐覺得哭靈早晚會消失。竹姐所在的哭靈人圈子裏，男女人數差不多，從業者年齡最大的60歲左右，最小的30來歲，更年輕的基本不會入行，也有人想拜竹姐為師，傳授哭靈技巧，但都被她一一婉拒。

她表示，現在哭靈的人太雜，為賺錢，各種投機取巧，讓主家反感，覺得錢白花了；現在大家觀念變了，請人來哭靈農村不是大事，哭不哭無所謂，也沒人圍觀看了。沒人看了，請的人也愈來愈少了。