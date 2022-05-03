湖南長沙塌樓｜累計9名被困者獲救　檢方批准逮捕9名涉案疑犯

4月29日中午，湖南長沙一幢8層高居民自建房發生倒塌。事故發生近88小時後，多一名被困者成功獲救後被緊急送院救治。截止目前，已有9名被困者獲救。

今日 （3日），長沙警方通報，2人涉嫌重大責任事故罪被刑拘；長沙檢察機關其後宣布，依法對事故中的9名疑犯批准逮捕。



據《人民日報》報道，今日淩晨3時10分左右，救援人員在事故現場通過雷達生命探測儀、蛇眼探測儀等搜救工具，判斷出第9名被困者的準確位置，並打孔進行營救。

據救援人員介紹，第9名被困者是一名女性，曾多次通過次敲擊物體向外界傳遞訊號，被發現時可與救援人員進行交流，且生命體徵相對平穩、神志清醒。營救的救援作業條件相對較好。

及至4時15分左右，獲救女子被抬出事故現場，緊急送院救治。

至於當局為何不採用俗稱「揭蓋子」的大型設備起吊、挖掘的救援方式進行救援，湖南大學土木工程學院教授、現場應急救援專家組副組長陳大川解釋，救援過程中，始終堅持「人民至上，生命至上」宗旨，即時在72小時黃金救援之後仍有倖存者未救出，亦不會採用大型機械設備作業，避免造成二次傷害。

長沙市公安局通報，經查，吳某生（望城區人）、凌某興（岳陽人）參與該自建房違規改造，涉嫌重大責任事故罪。公安機關依法對上述兩人予以刑事拘留。

其後，長沙市人民檢察院亦通報，已於事發當日成立專案組，經審查，5月3日，對吳某勇、龍某愷、薛某棕、任某生等4人以涉嫌重大責任事故罪依法批准逮捕；對湖南湘大工程檢測有限公司總經理譚某，技術人員寧某、龔某、湯某、劉某等5人以涉嫌提供虛假證明文件罪依法批准逮捕。目前，案件正在進一步偵查中。