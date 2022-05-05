湖南「土坑酸菜」涉事廠家被停產　2負責人分別被罰百萬元

今年3月，央視「3·15晚會」曝光湖南岳陽華容縣插旗菜業、錦瑞食品在內的多家醬菜生產企業存在收購「土坑酸菜」、生產環境惡劣等嚴重影響食品安全的行為。天眼查App顯示，近日，涉事廠家錦瑞食品被停產，兩負責人分別被罰100萬元人民幣。



天眼查App顯示，近日，湖南錦瑞食品有限公司因未按規定實施生產控制要求和履行原材料進貨查驗義務，被華容縣市場監督管理局給予停產的處罰，經整改驗收合格後，方可開展生產活動；錦瑞公司法定代表人楊立才和生產廠長孫志勇因未履行食品安全主體責任，被分別罰款百萬元。

天眼查App顯示，湖南錦瑞食品有限公司被華容縣市場監督管理局給予停產的處罰。 （天眼查／中新經緯）

據早前報道，在岳陽市華容縣一些農田裏，有很多醃制酸菜的土坑。酸菜醃製3個月後，工人們將酸菜從土坑挖出，然後有的穿著拖鞋，有的光著腳，踩在酸菜上，就連稱量酸菜的磅秤也是直接放到酸菜上，有的甚至一邊抽煙，抽完的煙頭直接扔到酸菜上。

負責人坦承，這些「土坑酸菜」都是為食品企業代加工的酸菜。而且，「標準化醃制池」都被用來做出口產品，「國內的產品裏有一點樹葉、纖維，頂多罰你一千兩千（人民幣．下同），這個如果到國外去了，至少是罰十萬」。

+ 4

3月16日，華容縣委常委會研究決定，對華容縣市場監督管理局局長何芳給予停職檢查處理，對華容縣市場監督管理局分管食品安全工作的黨委委員、副局長徐育軍給予免職處理；君山區委常委會研究決定，對君山區市場監督管理局黨委書記、局長萬越給予停職檢查處理，對君山區市場監督管理局分管食品安全工作的黨委委員、副局長戴中華給予免職處理。