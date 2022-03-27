華容縣土坑酸菜曝光敗退「華容道」　13萬酸菜從業者如何自救？

內地官媒央視「3·15晚會」今年曝光湖南岳陽市華容縣的酸菜生產企業，使用在土坑中醃製的酸菜冒充「老壇酸菜」，製作過程骯髒不堪，而採用涉事酸菜的企業包括知名的康師傅、統一等。

事件引發軒然大波，涉事企業也迎來一波停工、查處和退貨，當地官員也遭到免職停職等處分。對此，有傳媒戲稱華容縣酸菜產業「敗退華容道」——當地多達13萬的酸菜從業者如何自救？



每日經濟新聞報道，「是他們『害死』了華容芥菜！」提起曝光影片中往酸菜裏扔煙頭的行為，華容縣上上下下的人臉帶憤慨，又透著焦慮和無奈。

華容縣龍頭酸菜加工廠老闆王成（化名）這段時間一直疲於應付來自全國各地的電話，客戶們紛紛提出取消訂單，還有不少提出要退貨，「我們現在每天能做的就是安撫客戶，告訴他們不要慌。」從事芥菜行業近30年時間，王成表示，醃菜行業此前也有過大大小小的風波，但這次無疑是最大的，「就像往行業投了一顆原子彈」。

「華容」這次以不太光彩的形象走進消費者的視野，也讓人突然注意到了這個全國最大的芥菜生產基地：2017年時，華容全縣芥菜種植面積就達到22萬畝，總產值43億元（人民幣．下同），芥菜產業從業人員超過了13萬人——要知道，這個小縣城的常住人口才不到60萬。如此高參與度之下，除了當事人，十餘萬從業者自難置身事外。

3月18日上午，插旗菜業廠區門口拉起了紅色橫條，廠內部分車間出入口也同樣被封。保衛人員表示，公司與芥菜相關的生產線均已停產，具體復工時間未知。從大門向裏望去，產業園內同樣難見車輛與人員。

眼下正是芥菜成熟期，加工企業停工，但農戶們「土坑酸菜」的醃制工作並未暫停，成片的芥菜已收割、晾曬完成，等待「入坑」：「總不能讓菜爛在田裏吧？」

張六（化名）這幾日已陸續醃制了兩個土坑的酸菜，「應該可以賣出去，只是價格也許就上不去了，加上今年的鹽貴了不少，不一定能賺錢。」他說，「種田就是這樣，看天吃飯。」他計劃在兩天內醃制好剩餘的芥菜，接下來，就該考慮種棉花了。張六醃菜用的那種「土坑」，正是這次輿論聲討的核心之一。

在插旗菜業附近的村子裏，只要有種芥菜的菜地，旁邊就有土坑，它們大小不一，大多視芥菜產量而定。醃制好的土坑會重新填土，形成微微隆起的四方小土包，不留意還不好發現。種植十來畝地的農戶，建造的土坑一般可以醃制4畝地的芥菜，這樣的土坑長度多在7米左右，寬度在3米左右，深度1.5米左右。

王成介紹，土坑醃制確實是上世紀90年代發明的，「剛開始搞的時候，沒經驗，菜不知道壞了多少，好多農戶搞得賠本」，「那時候是真正的土坑，最原始的就是把芥菜曬一下，然後就丟進去醃制。第二次，大家覺得這樣不靠譜，就開始搞地膜，很薄的地膜。現在升級了，用食用級薄膜。」「這就是北方醃菜的土窖，怎麼在我們這就叫土坑了？」華容縣的芥菜產業相關人士並不認可「土坑」這一說法。

外界關注的問題還有一個：回收的酸菜究竟洗不洗？截至目前，還沒有企業正式回覆。公開報道中，僅有插旗菜業的員工對媒體稱他們「會清洗10到13次以上」，但這一說法被網友質疑是在「洗白」。王成則介紹，一般清洗的流程是先在池子裏泡，然後通過輸送帶、提升機，傳送到洗菜機上進行沖洗，整個流程在30分鐘以上。

王成還從另一角度解釋稱，從農戶收來的酸菜，鹽度在12~15度（具體計量單位未知）左右，根本無法食用，本身就「需要浸泡清洗，將鹽度降低至8度左右。」

不過，一名已經完成了今年醃制工作的農戶則坦承，以前只種植了4畝地，現在已經種了十多畝，「說實在的，酸菜的質量這幾年在下降，衛生、味道，都不如以前」。

作為企業負責人，王成也坦承道：「確確實實，我們（指粗加工模式）有問題，這是不可推卸的。社會在進步，消費者對食品的認知已經發生翻天覆地的變化，但農副產品在跟上形勢發展這一塊，它是滯後的。」