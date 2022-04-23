上海95歲老婦確診拒隔離　持掃帚大戰防疫人員　翻牆逃出方艙醫院

上海嚴格執行疫情防控，一旦檢出陽性一律先拉到方艙醫院隔離。上海某社區95歲老太太被檢出陽性，拒絕被送入隔離點，她持掃帚驅趕六名身着白衣的警察和防疫人員（簡稱大白），創下95歲襲警紀錄，成了上海灘「佘太君」。最後她被送進方艙醫院，但當晚就翻牆逃出。



連日來這則趣聞刷爆上海灘各平台網站，網友「吃瓜不吐葡萄皮」圖文並茂地描述一名95歲獨居老太太喜歡到處撿紙板，然後把家裡都塞滿，滿到她住一樓沒法開門進出要翻窗進出，天天睡樓外面。

95歲老婦掃帚大戰大白，被捉入方艙後更逃走！（按圖了解）

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日前她被檢出陽性，前天還在到處逛，還去居委會溜達，居委會報警，穿著防護服白衣的數名員警來從早上一直看著她，還被她拿掃帚打，一個挑六個大白，最後員警也沒辦法，帶不走。當中還有小插曲，有人拿鐵板把她家圍起來，她把鐵板拆了，還翻牆出社區溜達了一圈又回來了。

最後，這名老太太被三輪車帶走了，結果晚上從隔離點翻出來了。

小編稱，她作為一名90後，這高的牆都不敢翻過去，95歲的老太太卻如履平地；群友也驚歎：這是老太嗎？這是老太君，老太太赤手空拳挑戰大白，大白只好且戰且退。

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鄰居稱，據說老太一頓早飯可以一個糍飯團加一副大餅油條，中午一瓶白酒。

網友稱，「看她翻牆姿勢就知不一般」、「這是甚麼神仙老太太，95歲陽了（確診）還能生龍活虎」、「老太可能留一手，不然大白們已死了」。網友也說，話說回來這也充分說明奧密克戎（Omicron）並沒那麼可怕。

小編瓜姐說，她給大白們出個妙招：和老太太說方艙裏的紙板都歸她（按，這樣就可留住她了）。

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