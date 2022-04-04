「新中國22大電影明星」之一　金迪因病逝世享年89歲

據內媒《新京報》報道，著名演員金迪於3日晚因病在北京去世，享年89歲。

1959年，由長春電影製片廠拍攝的電影《我們村裏的年輕人》作為國慶十週年獻禮片上映，金迪憑借著這部電影的演出入選了「新中國22大電影明星」之列。金迪又在2020年獲得第33屆中國電影金雞獎中國文聯終身成就電影表演藝術家表彰。



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據報道，金迪原名金慧琴，祖籍江蘇蘇州，1933年2月25日出生於上海，她解釋給自己改名叫金迪的原因時稱，「最開始我改的是「狄」，後來就改成「迪」，迪是好的意思，想永遠好，所以就叫金迪。」

1949年，金迪考取了空軍文工團，但是因為家庭反對沒有去成。 1950年，金迪先斬後奏又考取了東北鞍山文工團，雖然父母還是不同意，但是哥哥、嫂子和姐姐都很支持她並資助她去東北入職。從上海來到鞍山，從上海同來的100多位學員由於受不了條件的艱苦和練功的辛勞，先後有80多人離開，但金迪是真心熱愛文藝事業，她堅持了自己選擇的道路。

1959年，已經成為長春電影製片廠電影演員的金迪因為《花好月圓》裡的表演，被導演蘇里相中，邀請她在《我們村裡的年輕人》中扮演女主角孔淑貞。《我們村裡的年輕人》一經上映，就引起轟動，當時激勵了眾多青年紛紛效仿電影裡的孔淑貞，投身到內地的新農村建設中去。金迪更一躍成為那個時代的偶像，紅遍大江南北。

前總理周恩來特別欣賞金迪在表演上有才，金迪形容這是她心中一輩子的榮譽。金迪稱，周恩來經常教導她說，一個演員不管是什麼角色，主角配角還是正派反派，都要認真地演，這句話被她記在心上，今後面對的角色再小，她也非常認真地演。

影人追憶：



劉澍：生性耿直、坦蕩率真。

田華：簡單直接的透明人。