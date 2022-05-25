索羅斯批評中國清零政策不可持續　指習近平或會因錯誤而無法連任

美國知名投資人、億萬富豪索羅斯（George Soros）周二（24日）表示，他視俄羅斯總統普京與中國大陸國家主席習近平為「開放社會的最大威脅」；中國大陸的新冠清零政策不可能維持得住，習的錯誤可能讓他失去政權。



索羅斯是在達沃斯世界經濟論壇（WEF）會外一個私人餐會上演說時，表達這樣的觀點。

稱俄羅斯入侵烏克蘭或是世界大戰開始 點圖放大閱讀索羅斯發表的觀點▼▼▼

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他說，中國大陸堅持封控，打亂供應鏈，將令世界各國通膨持續高漲，進而帶來全球性的經濟衰退。他也批評普京所領導的俄羅斯，入侵烏克蘭的行動動搖了歐洲，還可能是又一場世界大戰的開始。高齡91歲的索羅斯認為，人類文明恐怕因為俄烏戰爭無法存續，原因是「與全人類息息相關的其他問題，諸如對抗疫情、氣候變遷、避免核戰、維護全球機制等等，都不得不因為這場戰鬥，退居次要地位」。

索羅斯強調，這兩位領導人都犯了「令人難以置信的錯誤」。身為納粹迫害倖存者的他呼籲，動員所有可運用的資源，儘速將俄烏戰爭結束，「愈快將普京打敗愈好，這或許是最佳也是唯一可以挽救我們文明的方法」。美國財經周刊巴隆（Barron's）指出，中國大陸和俄羅斯今年雙雙成為WEF這項年度盛會中，最受人注意的缺席者。俄羅斯因為入侵烏克蘭被排除參與，中國大陸因新冠防疫被困在自己國門之內，索羅斯的演說砲火也對準這兩大目標。

（編按：索羅斯近年屢次撰文抨擊中國經濟或政策，也因此引來中方反擊，例如官媒《環球時報》2021年9月曾形容索羅斯是「陰謀家」，又指他「搞事情有三板斧」，包括通過媒體大造聲勢、操縱貨幣擾亂市場及運用非政府組織暗中搞事。）

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