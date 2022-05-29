美駐華大使館於微信發表布林肯對華政策演說全文　隨即遭屏蔽

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日發表中國政策演講後，美國駐中國大使館微信公眾號昨日（28日）晚上發布演講中文全文，但隨即遭微信屏蔽，用戶看得到演講題目，看不到內容。



微信公眾號「美國駐華大使館」27日晚間發布「布林肯國務卿的講話：本屆政府對中華人民共和國的方針」的文章，全文翻譯他的演講內容，多達1.27萬餘字。

但文章發布後，隨即遭到微信公眾平台維運中心的屏蔽，當用戶點入文章會提示「該內容暫時無法查看」。

圖為美國國務卿布林肯2022年5月26日在喬治華盛頓大學發表講話。他在演說中概述拜登政府的中國政策。這次活動由亞洲協會主辦。（AP）

布林肯發表對華政策：中國是對國際秩序最嚴重長期挑戰

布林肯在26日發表對華政策演說，主張中國是對國際秩序的「最嚴重長期挑戰」，表示美國不尋求衝突或新冷戰，美國的對華戰略可以用三個詞概括：投資、結盟、競爭。（相關報道：布林肯發表對華政策演說 指中國是對國際秩序最嚴重長期挑戰）

布林肯稱不會指望中國改變，因此要在中國周邊重塑戰略環境，以推進建立開放及包容的國際體系，但華府並非尋求將中國與全球經濟隔絕，強調美國不尋求與中國衝突或新冷戰。他稱美國準備加強與中國的外交，在全方位的問題上溝通，在氣候變化及對抗新冠疫情等共同關心的問題上合作，同時強調美國不會阻止中國作為大國的角色。

他指，美國準備加強與中國的外交，並為此準備成立「中國院」（China House）的專責團隊，在各個問題和地區之間協調及推進華府的政策。布林肯在中美「激烈競爭的同時，仍會致力於激烈的外交。」

美國國務卿布林肯26日在喬治華盛頓大學發表講話。他在演說中概述拜登政府的中國政策。這次活動由亞洲協會主辦。（AP）

布林肯說，今天的中國與 50 年前的中國截然不同，中國是具有巨大影響力和實力的全球大國，但是進入中國市場絕不能以犧牲美國的價值觀為代價。

他認爲，太長時間以來，中國對美國的市場享有比美國公司在中國大得多的市場准入，這種不互惠是不可接受的，它也是不可持續的。

他亦就新疆問題表示，美國與世界各地的國家和人民站在一起，反對在新疆發生的種族滅絕和反人類罪行。新疆有一百多萬人因為他們的民族和宗教身份而被關入拘留營。

就台灣問題，布林肯表示美國不會支持台獨，而是希望以和平方式解決兩岸問題。布林肯稱美國的政策沒有改變，但北京日益增加的脅迫，越來越挑釁的言論，嚴重破壞地區穩定。美國稱維護印太地區的和平和穩定不僅是美國的利益，也是國際關注，對地區和全球安全與繁榮至關重要。