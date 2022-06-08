留學生遠端上課不能免稅購車？官方：僅涉變相賣文憑的海外學校

近日，有內地網民指「受疫情影響的留學生免稅購車」出現問題，因為疫情關係，不少留學生不出國，只透過網絡遠端上課。但他們未能享有當局為留學生提供的免稅購車優惠。

對此，中國海關總署回應稱政策沒有改變，免稅購車需獲教育部的學位認證，但部分國家的某些高校和中介機構以疫情為藉口，不斷推出各種網上課程，通過降低錄取條件、畢業要求或縮短學習時長等方式，大肆招收中國學生就讀，這些行為涉嫌變相售賣文憑，教育部對於此類文憑不予認證。



有網民2021年12月16日在官方入口網站《人民網》向海關總署留言稱，其是2020年10月入學的英國留學生，2022年初即將畢業。但因疫情影響，學校批准該屆學生選擇全程網課。有大量學生選擇了全程網上課程。現在，留學生購免稅車政策對這些學生沒有任何提及，大量同學無法購買免稅車。

指有學校降錄取及畢業條件 狂招中國學生

海關總署2022年6月7日回覆稱，教育部公告自2020年11月起取消《留學回國人員證明》，改為通過留學人員提供的證明材料或教育部國外學歷學位認證書等認定，可通過護照、簽證及有關票據等確定留學人員在外留學期限。此後，各地海關在辦理留學人員購車手續時，均按照公告結合以往文件要求受理。

中國留學生增長勢頭猛勁。（新華社）

2021年3月19日，教育部留學服務中心在官網發布說明，稱部分國家的某些高校和中介機構以疫情為藉口，不斷推出各種網上課程，通過降低錄取條件、畢業要求或縮短學習時長等方式，大肆招收中國學生就讀，這些行為涉嫌變相售賣文憑，該中心對於此類文憑不予認證。

需向教育部門反映訴求

海關總署續指，對於受疫情影響，被迫選擇通過網上方式修讀部分或全部課程的留學人員，在滿足海外高校規定的學位授予條件後，其所獲得的學位可以獲得正常認證。疫情以來，教育部留學服務中心已發布多個公告，對部分國家和地區院校學歷學位加強認證或暫停認證。

總署表示，始終積極配合教育主管部門開展工作，近30年來為廣大留學回國人員購買國產小汽車提供大量支持。考慮到教育部門為留學事務的管理及相關政策適用牽頭部門，建議留學人員積極向教育主管部門反映訴求。海關將在職責內繼續予以支持配合。