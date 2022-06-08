高考｜數學試題疑提前洩露？　甘肅考生手機作弊被當局取消成績

內地高考昨日（7日）拉開帷幕，同日晚間，有關數學考試題目疑似被提前洩露的消息在網絡流傳，引起軒然大波。教育部教育考試院今日（8日）發布通報回應，指高考並不存在考前洩題，但有考生作弊。

通報中提及，涉嫌作弊的是甘肅考生。針對這一事件，甘肅省教育考試院工作人員表示，涉事考生數學成績無效，同時亦將無法參加後續高考考試，相關部門正在對該情況進一步處理。



全國高考數學考試於昨日下午3時至5時舉行，惟考試結束不久後，網絡中就開始流傳部分截圖顯示，有人在下午3時48分在社交群組中詢問「誰會做高三數學題」、並稱「我可以出錢」，隨後貼出多張內容為數學試題的圖片。

相關截圖進一步流傳後，有多名自稱是今年高考考生的網民稱，截圖中試題與「2022年高考數學全國卷試題（乙卷）理科卷」相關試題一致。其後，有關高考題目被提前洩露的消息在網絡中引起熱議，教育部教育考試院同日晚間回應指，已經接到相關舉報，並已向公安機關報案。

及至今日，教育部教育考試院發布最新通報指，經公安機關偵查查明，涉數學全國乙卷事，是考中作弊，甘肅某考生違規攜帶手機進入考場，開考後拍攝試卷發至QQ群尋求解答未果。涉數學全國新高考I卷事，為惡意編輯「佔坑帖」，廣東某考生考前在QQ空間發布無關帖子佔位，考後再用試卷內容替換原有內容，帖子時間仍顯示開考前。此外，安徽某考生自稱「考前押中語文全國乙卷試題」，同樣是考後惡意編輯的「佔坑帖」。

通報指以上情況均不存在考前洩題，但已對所涉考點，相關地方教育考試機構已撤換監考人員，加強監考力量，並將按照《國家教育考試違規處理辦法》等規定對違規考生和失職失責人員嚴肅處理。教育部教育考試院已再次向各地教育考試機構提出要求，進一步加強後續考試的考場監管，嚴肅考風考紀，堅決維護高考公平公正。

教育部教育考試院發布通報，指高考並不存在考前洩題，但有考生作弊。（中國教育考試網）

據了解，所謂「佔坑帖」即是在考試前發布無關內容的帖子，佔好位置，考試後把相關內容改成高考試卷相關內容。因網站多數只顯示發布時間，而很少顯示修改時間，所以從發表時間上來看，是考試前發布的內容，但其實為事後修改的內容。

通報發布後，大部分網民都質疑在內地高考監考極其嚴格的情況下，考生是如何進行作弊的，「完成作弊需要，進場時掃描儀器失靈、拍照時監考老師失明、考場內屏蔽設備失效，這幾項要素怎麼集齊的的呢。」

據教育部2012年1月5日修訂的「關於修改國家教育考試違規處理辦法的決定」第五條規定，考生若是向考場外發送試題資訊，可以視情節輕重，同時給予暫停參加該項考試1至3年的處理；情節特別嚴重的，可以同時給予暫停參加各種國家教育考試1至3年的處理。

此外，考試作弊行為甚至可能構成犯罪，《刑法》第二百八十四條針對考試作弊，規定了組織作弊罪，非法出售、提供試題、答案罪和代替考試罪三種情形，如果構成犯罪，則依法要承擔刑事責任。有內地律師指，組織作弊的將處三年以下有期徒刑或者拘役，併處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，併處罰金。