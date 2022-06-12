一探廣東東昇農場　日供8噸蔬菜到港　上餐桌前蔬菜經歷了什麼？

中央廣播電視總台粵港澳《大灣區之聲》日前派香港青年祥盛赴廣東東昇農場，一探當地供港蔬菜基地。據了解，該農場現有12個供港蔬菜基地每日可向香港供應約8至12噸的瓜果蔬菜，其中最數量最多的是玉米和番薯葉。



《大灣區之聲》報道指出，香港由於山地眾多、淡水匱乏農業產業非常薄弱90%的鮮活食品和50%的用水都由內地供應，一棵菜從田間到香港市民的餐桌需要歷經重重工序，首先要先採摘蔬菜、修削整齊，再過磅裝袋、盤點裝箱，最後裝車報關。

位於廣東南沙區東昇農場的供港蔬菜基地，一般是上午進行蔬菜採摘、下午打包好後入庫冷藏，最後再統一裝箱送車運輸。大概每日下午6時貨櫃車從南沙出發，當天晚上10時左右即可抵達香港。

廣東東昇農場每日可向香港供應約8至12噸的瓜果蔬菜。（大灣區之聲）

關於食品安全和農業檢測方面，東昇農場的蔬菜基地設有檢測室能測出農藥的殘留量是否超標。此外，南沙海關部門也會對供港蔬菜進行抽樣送檢。據南沙海關查驗科關員吳挺介紹抽選的蔬菜樣本會再取得CNAS（中國合格評定國家認可委員會）認可的實驗室進行216項農殘檢測。

為確保供港蔬菜新鮮，蔬菜基地的工作人員介紹，蔬菜在上午採摘後，會先放在溫度0℃-3℃的冷庫，他表示，這個溫度最有利於蔬菜存儲，在此溫度下蔬菜會最大限度保持原有的養分和水分。在運輸過程中，運輸蔬菜的車廂相當於內置冷櫃，可有效保持車廂內溫度。

供港蔬菜會經過檢測室和海關兩道關卡檢驗，以確保農藥殘留不超標。（大灣區之聲）

此外，包裝蔬菜的泡沫箱裡也是加冰的多重保溫、全程恒溫的配送鏈條，以此保證蔬菜新鮮抵港。晚間，內地一車車來自全國各地的果蔬生鮮運往香港，隔天早晨被香港市民裝進菜籃子，最後蔬菜上到餐桌，結束它的旅程。