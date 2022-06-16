原安邦接管組副組長符飛被查　成又一問題金融機構接管組成員落馬

據中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、北京市紀委監委周四（16日）消息，中國保險保障基金有限責任公司風險處置與法律事務部原總監符飛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查；經北京市監委指定管轄，昌平區監委對其監察調查。而符飛也就此成為近年來又一被查的問題金融機構接管組成員。



2018年2月，原保監會發布關於對安邦保險集團股份有限公司實施接管的決定，明確接管組組長為何肖鋒，而符飛則與徐敬惠、羅勝任副組長。同年8月，北京首都開發股份有限公司發公告顯示，符飛由當時的安邦人壽提名為新任董事。簡歷顯示，生於1971年7月的符飛為中國保險保障基金有限責任公司風險處置與法律事務部總監、安邦保險集團股份有限公司接管工作組副組長、中華聯合人壽保險股份有限公司董事、遠洋集團控股有限公司董事。

而中央紀委國家監委網站披露的資料顯示，符飛的職位早在去年8月已從中國保險保障基金有限責任公司風險處置與法律事務部總監變為公司員工。而就在其職務變化前的7月，遠洋集團公告稱，由於需要更多時間專注處理其他業務，符飛辭任該公司之非執行董事及戰略及投資委員會成員職務。

2020年2月，銀保監會依法對安邦保險集團結束接管，並通過剝離安邦集團非涉案涉訴資產，批准設立大家保險集團等方式，切實化解安邦集團風險。目前，何肖鋒為大家保險集團董事長，羅勝則為總經理。徐敬惠也曾擔任大家保險總經理，他在去年9月、64歲時卸任。股權方面，大家保險集團的第一大股東仍為中國保險保障基金，持股98.2294%。而在去年7月16日，中國保險保障基金曾在北京金融資產交易所公開掛牌轉讓大家保險集團98.78%股權，包含中國石油化工集團有限公司持有的大家保險集團0.55%股權，中國石油化工集團委託保險保障基金同步轉讓，其中保險保障基金掛牌價格為333.83億元（人民幣．下同），中國石油化工集團掛牌價格為1.87億元。

值得一提的是，符飛並非首位被查的問題金融機構接管組成員。去年7月，四川銀保監局黨委委員、副局長李國榮被查，中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、內蒙古自治區呼和浩特市監委消息顯示，李身為銀行保險監管部門黨員領導幹部，理想信念坍塌、毫無宗旨意識、目無黨紀國法。尤其是擔任包商銀行接管組副組長、包商銀行臨時黨委書記期間，無視政治紀律和政治規矩，妄想當官發財「兩不誤」，把黨和人民賦予的風險處置權力作為利益輸送、結交關係的工具，是「靠接管吃接管」的典型，造成惡劣政治影響，嚴重損害監管形象。