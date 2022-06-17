賀大公報創刊120周年　莫言題字「大道之行，天下為公」

諾貝爾文學獎得主、中國著名作家莫言，為大公報題字「大道之行，天下為公」，以祝賀大公報創刊120周年。



《文匯網》報道指，首位獲諾貝爾文學獎中國籍作家、中共黨員莫言此次為大公報題寫「大道之行，天下為公」，一方面表達了莫言對大公報深厚文化底蘊的稱許，另一方面，題詞中暗藏的「大」「公」二字，也隱含着慶祝大公報創刊120周年之意。

報道談及，「大道之行，天下為公」出自西漢的戴聖《禮記·禮運篇》，其原意描述的是孔子理想的「大同」景象，意即在「大道」施行的時候，天下為天下人所共有，因而可實現「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者皆有所養」的「大同世界」。

報道稱，1902年大公報創刊於天津。創辦人英斂之解釋「大公」二字的含義是：「忘己之為大，無私之謂公」。報道指，從此「大公」成為大公報人信守的報格。

報道提到，近年，莫言在書齋潛心創作之外，亦步涉山海，足踏四方，留下一幅幅書法作品。2019年，莫言與北京舒同文化藝術研究會會長王振共同推出以弘揚傳統文化和書法藝術為宗旨的公眾號「兩塊磚墨訊」，專門發布莫言與王振創作的書法及詩詞作品。該公眾號一經推出，就廣受各界好評。

習近平：強調弘揚愛國傳統銳意創新發展

官媒《新華社》13日報道，《大公報》創刊120周年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平致信祝賀《大公報》。

習近平在賀信提到，一個多世紀以來，《大公報》秉承「忘己之為大，無私之謂公」的辦報宗旨，立言為公，文章報國，為新中國建設、改革開放和現代化建設，為香港回歸祖國、保持繁榮穩定發揮了積極作用。進入新時代，《大公報》旗幟鮮明發出正面聲音、凝聚社會共識，為維護香港社會穩定、增進香港與內地交流、促進人心回歸作出了貢獻。

他在賀信中稱，希望《大公報》不忘初心，弘揚愛國傳統，銳意創新發展，不斷擴大傳播力和影響力，為「一國兩制」實踐行穩致遠、為實現中華民族偉大復興的中國夢，書寫更為精彩的時代篇章。