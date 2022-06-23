航天科技｜上半年已有四款國產飛機首飛　兩款無人機各有特色

今年上半年，中國已有4款國產飛機首飛，包括運輸機、直升機、無人機等。



微信公眾號「航空工業」介紹，今年上半年，已有四款國產飛機首飛，包括TP500無人運輸機、AG600「鯤龍」全狀態新構型滅火機、AC313A「吉祥鳥」大型多用途民用直升機以及「翼龍」-1E無人機。

其中，最大型的飛機是AG600「鯤龍」全狀態新構型滅火機。AG600全狀態新構型滅火機，是由航空工業自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機，最大起飛重量60噸，最大載水量12噸，填補了國產大型航空滅火飛機的空白；該機於5月31日在廣東珠海首飛成功。

5月17日，由航空工業自主研製的大型多用途民用直升機「吉祥鳥」AC313A，在江西景德鎮呂蒙機場成功首飛。據了解，「吉祥鳥」最大外吊掛起飛重量13.8噸，灑水能力5噸，可運輸28名乘員。

首飛後，AC313A直升機研製工作從試制階段轉入試飛階段，按計劃將在「十四五」期間完成適航取證，並交付用戶。

此外，「翼龍」-1E及TP500均為無人機。TP500無人運輸機由航空工業一飛院研製，可滿足500公斤級標準載重、500公里半徑範圍的無人駕駛航空貨運覆蓋，最大航程1800公里，是一款通用型大載重無人運輸平台，也是首款完全按照中國民航適航要求研製的大型無人運輸機。6月18日，TP500無人運輸機在空中飛行27分鐘，飛行過程平穩。

「翼龍」-1E無人機由航空工業旗下「中航無人機」自主研製，作為一型全覆材多用途大型無人機，該機型以成熟的「翼龍」系列無人機系統為基礎，優化平台性能。1月18日，「翼龍」-1E無人機完成首飛。

據介紹，「翼龍」系列無人機主要負責執行偵查、監視和對地打擊等任務，具有全自主水平起降和巡航飛行能力、空地協同能力、地面接力控制能力，可按需裝載多型光電/電子偵察設備以及小型空地精確打擊武器。目前，該系列無人機已在應急救援、人影天氣、氣象探測等多領域嶄露頭角，在大氣象、大應急等領域取得一定成績。