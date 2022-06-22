上海90歲婆婆無手機不能掃碼被拒買麵條　急喊：沒網上說得那麼慘

日前，一位上海老婦在生日當日因沒有手機，無法掃碼入店買麵條的文章，在內地引發議論。內媒《新民晚報》則聯繫到當事老婦，她指出自己並沒有網絡上形容的那麼慘，後來也有鄰居幫她代買麵條，但老年人在疫情期間因數碼鴻溝（digital gap）而造成的生活不便仍引發內地網民熱議。



日前「微信公眾號@起朱樓宴賓客」發文指出，早上散步路過愚園路上的第六糧店，看到一個老太太手裡拿著皺巴巴的10元錢說今天是她的生日，想買二元錢切麵。但因為沒手機，不能刷場地碼，營業員說不能賣給她，老太太詢問能否改用身分證也遭到拒絕。

老太太於是詢問路邊的人是否能幫她代買，但幫買的人因為核酸檢測過了72小時無法入店，最終老太太還是沒有買到麵條。後來該文章又補充後續，指出該店鋪受到領導稱讚，因嚴格遵守防疫要求。文章發出後，立刻超過10萬人閱讀，多人轉發。

6月21日《新民晚報》聯繫到當事人王阿婆，今年90歲的王阿婆得知網上關於她的討論，有些氣憤。她表示，6月18日那天她去糧油店買麵條，被店員告知因為沒有手機、不能掃碼進店。她知道這是因為疫情防控的要求，所以很快就離開了。後來鄰居還主動幫她代買了麵條。王阿婆稱「我並不像網上說的那麼慘，鄰居和居委平時也把我照顧得很好，一定要幫我澄清一下。」

靜安區靜安寺街道四明居委會工作人員則表示，王阿婆是一位有著40年黨齡的老黨員，居委也曾和家屬溝通要幫阿婆申領離線碼，但家屬堅持阿婆年紀較大而且沒有打過疫苗，不適合外出，所以就拒絕了申領。

該店鋪店長小徐則稱，經過這次風波，他也和店員們一起反思，在引導顧客進店掃碼的流程上還可以進一步改善。「後續我們將在店門口張貼宣傳告知，把進店掃碼的程式解釋得更清晰一些，尤其對老年人要更耐心地加以指導，對沒有手機的顧客要多提醒幾次，讓他們儘快申領離線碼。」

此前，上海有一老人因不會掃碼未能坐巴士，稱「不耽誤大家了」就下車，引發網民熱議。在疫情下針對不會用手機的老年人，上海有推行不須網絡，自助終端離線的「隨身碼」功能。但內地網民仍對老年人在疫情下的出行需求有許多討論，希望能給老年人提供更多便利的措施和通融。



網民點睇：

一個九十歲的老人，店家就不能稱好送出來？ 這有什麼違反規定？ 店家就不能多問一句老奶奶？

規矩是死的，人是活的。

想知道幾年之後的人會如何客觀評價這些事？上海發生的一切真是神奇

