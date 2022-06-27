蔡奇稱北京「未來五年」堅持常態化疫情防控惹爭議　新聞稿急刪

撰文：梁子傑
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中共北京第十三次代表大會於6月27日上午9時開幕，中央政治局委員、北京市委書記蔡奇作報告。報告提到，「未來五年」北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控。毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施，打好疫情防控主動仗。

同時，蔡奇發表報告指，北京將高質量推進常態化核酸檢測和重點篩查，嚴格小區（村）、單位和公共場所進入查驗，從嚴從緊從實抓好社會面防控，嚴格進出京管理，築牢首都疫情防控屏障，抓好無疫社區（村）創建。

「未來五年」引發輿論關注。網民紛紛關心「未來五年」是否代表北京等地城市，整個中國在未來五年也會堅持常態化疫情防控，「動態清零」方針。北京官媒《北京日報》不久後立刻已刪除「未來五年」字樣。

就「消失的五年」，《環球時報》特約評論員胡錫進指修改是應該的，胡錫進表示：「這樣的修改是應該的，順應民意。沒有人希望北京未來5年會過得像今年上半年這樣。相信上一輪表現不錯的北京市會不斷探索出更加高效的防疫辦法，給大家一個好的預期，鞏固社會信心。」

有網民表示不能接受「未來五年」常態化疫控：

「其實是洩露天機了，看看經濟與Omicron誰先清零。」
「感覺有可能不需要五年，半年政策就能變。」
「在老胡眼裡，怎麼改都有理由，都是對的。」
「疲憊了，黨代會是為黨為民所開，煩請傾聽民意吧，再這樣搞下去民不聊生了。」
「關鍵他原話是不是有未來五年啊。」
「全世界都不在意這個新冠了，為啥還要常態化防疫，讓我們過上原來平靜的日子好嗎？」
「未來五年，未來許多年，我希望所有人都能過上正常的日子，至少像2019年那樣。」
「不刪掉『未來五年』，那『與時俱進，科學發展』這些詞，也就沒用了。」
「五年是很嚇人的，這次北京搞了這麼久，很多企業、很多人已經扛不住了，未來五年還這樣，大家一點希望都沒了。」
「不得不考慮，還要不要長期呆北京了！？如果未來五年都是嚴格控制進出京管理，那我們這種經常、長期、常態化出差的人，怎麼辦呢？」
「抗疫要常態化了，有人說未來五年都好不了。不要削足適履，跟上時代變化就好。」
「他是怎麼知道未來五年病毒的生存變異規律的？看來病毒是張好牌​。」

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