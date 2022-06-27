蔡奇「未來五年」堅持常態化疫控惹議後刪字　京報社長：記者誤加

中共北京第十三次代表大會於6月27日上午9時開幕，中央政治局委員、北京市委書記蔡奇作報告。官媒《北京日報》報道指，報告提到「未來五年」北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控，毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施，打好疫情防控主動仗。



同時，蔡奇發表報告指，北京將高質量推進常態化核酸檢測和重點篩查，嚴格小區（村）、單位和公共場所進入查驗，從嚴從緊從實抓好社會面防控，嚴格進出京管理，築牢首都疫情防控屏障，抓好無疫社區（村）創建。

「未來五年」引發輿論關注。網民紛紛關心「未來五年」是否代表北京等地城市，整個中國在未來五年也會堅持常態化疫情防控，「動態清零」方針。《北京日報》不久後立刻刪除「未來五年」字眼。

就「消失的五年」，《環球時報》特約評論員胡錫進指修改是應該的，胡錫進表示：「這樣的修改是應該的，順應民意。沒有人希望北京未來5年會過得像今年上半年這樣。相信上一輪表現不錯的北京市會不斷探索出更加高效的防疫辦法，給大家一個好的預期，鞏固社會信心。」

有網民表示不能接受「未來五年」常態化疫控：

「其實是洩露天機了，看看經濟與Omicron誰先清零。」

「感覺有可能不需要五年，半年政策就能變。」

「在老胡眼裡，怎麼改都有理由，都是對的。」

「疲憊了，黨代會是為黨為民所開，煩請傾聽民意吧，再這樣搞下去民不聊生了。」

「關鍵他原話是不是有未來五年啊。」

「全世界都不在意這個新冠了，為啥還要常態化防疫，讓我們過上原來平靜的日子好嗎？」

「未來五年，未來許多年，我希望所有人都能過上正常的日子，至少像2019年那樣。」

「不刪掉『未來五年』，那『與時俱進，科學發展』這些詞，也就沒用了。」

「五年是很嚇人的，這次北京搞了這麼久，很多企業、很多人已經扛不住了，未來五年還這樣，大家一點希望都沒了。」

「不得不考慮，還要不要長期呆北京了！？如果未來五年都是嚴格控制進出京管理，那我們這種經常、長期、常態化出差的人，怎麼辦呢？」

「抗疫要常態化了，有人說未來五年都好不了。不要削足適履，跟上時代變化就好。」

「他是怎麼知道未來五年病毒的生存變異規律的？看來病毒是張好牌​。」



北京日報社長趙靖雲下午在微信上澄清，關於新聞中「未來五年」的說法是記者誤加的，這是媒體層面的操作失誤，請民眾不要以訛傳訛放大這個失誤了。

他稱，「未來五年」是該報記者誤加，該報為搶時效拆解了報告重點並預先做了模板，「『未來五年』要幹這個、要幹那個，一段一段套進去，就把『堅持常態化疫情防控』也套進去了，沒過腦子。」

胡錫進晚上亦發文表示，收到北京市有關同志給我發來的市委領導報告的部分原文，原報告很長，它回顧了過去五年北京市的工作，也對當前和未來五年的工作提出了要求。該部分說了很多項工作，在每一項工作論述的前頭並沒有「未來五年」的時間強調。記者對那些工作都做了拆條報導，每一條的前面都自己加上了「未來五年」的時間給定。

他稱，不相信北京市會讓過去兩個多月的情況再持續五年。那樣的話北京市老百姓受不了，城市的經濟也受不了，對全國的影響也將是負面的。所以北京市不太可能現在就制定一個如此消極的計劃，相信這座城市的管理者們會規劃並努力實現一個更加鼓舞人心的一個未來五年。