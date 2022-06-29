世界最大跨度懸索橋「張靖皋長江大橋」動工　創六項世界之最

世界最大跨度懸索橋——江蘇張靖皋長江大橋開工動員會6月28日順利舉行。張靖皋長江大橋將貫通蘇州張家港市、泰州靖江市和南通如皋市，全長達29.85公里。



官方媒體《人民日報》報道，張靖皋長江大橋跨江段全長7.9公里，包括兩座航道橋，分別為主跨2300米的世界最大跨度懸索橋主江航道和主跨1208米的中汊航道橋。跨江段採用雙向8車道，設計行車時速100公里；南北接線段採用雙向6車道、設計時速120公里。

張靖皋長江大橋位於江陰長江大橋下游約28公里，滬蘇通大橋上游約16公里，連接蘇州、泰州和南通三市。起自南通市如皋石莊鎮西側與滬陝高速公路交叉處，止於蘇州市張家港疏港高速公路晨陽互通，路線全長約30公里。大橋建設工期六年，設計概算人民幣311.66億元。

江蘇張靖皋長江大橋設計圖。（北京日報）

中交二航局相關負責人介紹，該橋擁有六項「世界之最」和六項「世界首創」。其中，六項「世界之最」為最大跨度懸索橋、最高懸索橋索塔、最大體積地連牆錨碇基礎、最長高強度主纜、最大連續長度鋼箱樑、最大位移量。

六項「世界首創」為超大跨度懸索橋主纜自平衡結構體系、超高鋼箱—鋼管約束混凝土組合索塔、超大規模支護轉結構複合地連牆錨碇基礎、超大型自行走裝配式索鞍、智能感知可更換錨固體系、全橋一體化智能防腐體系。

張靖皋長江大橋跨江段全長7859米，設置南、北兩座航道橋及南中北三段引橋。其中跨主江航道的南航道橋為主跨2300米的超大跨徑懸索橋，跨如皋中汊的北航道橋為主跨1208米懸索橋，設計難度大、科技含量高、施工技術複雜。（新華社）

張靖皋長江大橋是國家「十四五」期間重點推動建設的過江通道項目，直接連通G40滬陝、G4221滬武兩條國家高速路網大通道，連接蘇州、南通、泰州市，形成區域新過江公路運輸便捷通道，優化了基礎設施佈局、結構和功能，為穩增長、穩就業、穩物價和推動「強富美高」新江蘇建設，具有重要戰略意義。