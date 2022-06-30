中共黨員人數達9671萬　官媒：不斷吸收新鮮血液、保持旺盛生命力

中央組織部最新黨內統計數據顯示，截至2021年底，中國共產黨黨員總數為9671.2萬名，比上年淨增343.4萬名。黨的基層組織493.6萬個，比上年淨增11.7萬個。



官方媒體《新華社》報道，報道指中國共產黨一路走來，始終把基層黨組織和黨員隊伍建設作為黨的建設的基礎性工作，不斷吸收新鮮血液，著力鍛造先鋒隊伍，使黨始終保持旺盛生命力和強大戰鬥力。

2021年6月28日在北京舉行的慶祝中國共產黨成立100周年藝術表演。（Getty Images）

報道稱，黨員隊伍規模進一步壯大。黨員總數比上年增加3.7%，比黨的十八大召開時增加15.9%。黨的十八大以來實施發展黨員總量調控，黨員數量穩步增長。

報道指，2021年，隆重慶祝建黨100周年，充分展示了百年大黨的青春活力，各行業各領域的先進分子踴躍申請入黨，全年新發展黨員438.3萬名，比上年增加195.6萬名。其中，生產工作第一線的231.1萬名，佔52.7%；大專及以上學歷的211.5萬名，佔48.3%；35歲及以下的354.0萬名，佔80.8%。

2021年6月28日在北京舉行的慶祝中國共產黨成立100周年藝術表演。（Getty Images）

報道提到，黨員隊伍結構持續優化。大專及以上學歷黨員5146.1萬名，佔53.2%，比上年提高1.3個百分點；女黨員2843.1萬名，佔29.4%，比上年提高1.0個百分點；少數民族黨員728.5萬名，佔7.5%，比上年提高0.1個百分點。與2012年底相比，大專及以上學歷、女性、少數民族黨員佔比分別提高13.2、5.6、0.7個百分點。工人和農民仍是黨員隊伍主體，佔總數的33.6%。

報道指，黨員教育管理不斷加強。以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，結合開展黨史學習教育，健全黨員教育工作體系，深入開展講黨課和學習榜樣活動，加大黨員教育培訓力度，各級舉辦培訓班177.3萬期，縣級以上黨委集中輪訓基層黨組織書記430.4萬人次，教育質量持續提升。黨的組織生活更加嚴格規範，424.8萬個黨支部召開專題組織生活會、開展民主評議黨員。

2011年6月29日在四川省成都，孩子們在舞台上「唱紅歌」以紀念中國共產黨成立90周年。（Getty Images）

報道稱，基層黨組織不斷夯實鞏固。全國共設立基層黨委27.8萬個、總支部31.6萬個、支部434.2萬個，組織設置更加科學規範。全年178.2萬個基層黨組織完成換屆，農村、社區基層黨組織帶頭人隊伍進一步優化。村、社區黨組織書記中，大專及以上學歷的分別佔40.8%、77.7%，比上年提高14.3、10.3個百分點；35歲及以下的分別佔12.5%、18.2%，比上年提高4.5、5.0個百分點。

報道認為，在黨中央大抓基層的鮮明導向指引下，各領域基層黨組織建設深入推進，基層黨組織全面進步全面過硬，政治功能和組織力凝聚力進一步增強，基層黨組織的戰鬥堡壘作用和共產黨員先鋒模範作用充分彰顯。