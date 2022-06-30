內地取消行程碼星號放寬居民出行　吳尊友：不會增加疫情傳播風險

內地逐步放寬居民出行限制，工信部周三（29日）宣布，取消通信行程卡（行程碼）「星號」標記。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周四（30日）對此發文指，這既不是疫情防控的放鬆，也不意味著對「動態清零」的放棄，這是國家相關部門根據全球以及中國疫情形勢，作出的完善優化，是精準實施防控策略措施的具體表現。



工信部周三（29日）宣布，取消通信行程卡（行程碼）「星號」標記。。（視覺中國）

吳尊友解釋，通信行程卡的「星號」標記，表示智能手機用戶此前14天內，到訪過當時存在中風險或高風險地區的某個城市或某些城市，並不表示用戶實際到訪過這些中高風險地區。標記僅作為出行提示，不關聯用戶個人的健康狀況。

通信行程卡的「星號」，為最大限度地把可能有感染風險的人員納入防控視野，特別是在疫情嚴峻複雜的特殊時期，發揮了一定的作用。因此，他認為取消「星號」標記不會造成新冠傳播風險的增加。

吳尊友認為，取消「星號」標記有利於真正把疫情防控和經濟社會發展統籌起。（資料圖片）

吳尊友又指，「星號」標記與隔離是兩個不同的概念，兩者之間沒有必然的聯繫。在基層個別地方，有可能出現防控措施層層加碼的現象，把那些有「星號」標記的人，也都採取了隔離措施。這種做法是錯誤的，不符合科學防控、精準施策精神。如果有這種情景的地方，在「星號」標記取消後，這類錯誤做法也應該相應終止。

至於取消「星號」標記會對帶來什麼積極影響，吳尊友表示，這有利於真正把疫情防控和經濟社會發展統籌起；對於促進人員流動、活躍經濟發展，將起到積極推動作用；有利於《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》主要措施的落實；也不再為可能出現的過度防疫提供任何藉口。