回歸25周年｜胡錫進：內地城市取代不了香港　「新加坡也別惦記」

香港回歸25周年前夕（6月30日），《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進發表評論文章，指香港的獨特性是內地城市取代不了的，「新加坡等亞洲城市也別惦記」。



胡錫進表示，「有人挑唆稱，香港在內地化、邊緣化，這樣的信口雌黃與事實南轅北轍」。（新華社）

胡錫進表示，「有人挑唆稱，香港在內地化、邊緣化，這樣的信口雌黃與事實南轅北轍。」他稱，香港的司法體系是獨立的，它的治理模式和社會面貌都與內地有明顯差異，它有一些內地城市不可能模仿、複製的特性，比如毗鄰的深圳不會香港化，反之香港的獨特資源取之不盡，這讓香港面對內地城市有了一份根本差異化的競爭資本。

至於還有人稱，香港金融中心地位可能被新加坡取代，胡錫進認為「這更是無稽之談」。他指，新加坡有它的地緣優勢，但香港的優勢新加坡永遠取代不了，那就是香港背靠中國內地，是中國走向世界和世界進入中國的一個重要窗口。這個地位過去完全是市場因素促成的，現在加上了中國體系的支持，北京不可能把這個金不換的窗口位置交給新加坡。新加坡也在經營中國與世界的聯繫，但它這方面的資源與香港顯然不可同日而語。

胡錫進指，香港的獨特性是內地城市取代不了的，「新加坡等亞洲城市也別惦記」。（資料圖片 / 羅君豪攝）

胡錫進還說，「還有一種謬論是，中國內地這些年拖累了香港的發展，此說尤其荒唐。」1997年，中國GDP不到一萬億美元，在世界排名第七位，現在中國已然是經濟超級大國，香港這個窗口的價值隨之暴增。《香港國安法》施行後，美國一直想制裁香港，也出台了相關法律，但就是不敢實際動真格的，因為香港有太大的美國利益，美國製裁香港等於是制裁它自己。

胡錫進認為，香港最根本的是要自己安下心來，別受美英和西方的蠱惑，「別自己瞎折騰」。背靠中國內地，它就相當於捧上了一個金飯碗。它應當全力扮演好窗口的角色，做中國內地與外部世界越來越強有力的紐帶。美國總想把香港搞成它對付中國的新支點，把香港這個金融中心塑造成它所需要的政治舞台。前25年，香港有一些人糊塗了，被美國帶了節奏，後25年，香港一定要清醒起來，找回作為窗口的自我。