「台灣珍奶之父」凃宗和驚傳染疫亡！生意受疫情影響面臨巨額虧損

撰文：聯合新聞網
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翰林茶館創辦人、有台灣珍珠奶茶之父封號的台南茶界名人凃宗和驚傳染疫過世，據悉他的家人相當低調，27日過世．28日火化。

台南茶界多數人都未聽聞，中華茶聯高雄茶藝促進會理事長林仲儀29日在Facebook發文悼念，消息才曝光，友人私下透露可能與他猝逝，很多後事可能來不及詳細交待，家人才會低調處理。（點圖放大看「台灣珍奶之父」凃宗和的一生事跡👇👇👇）

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73歲的凃宗和突然過世，友人都相當驚訝，之前知道他心臟不好、裝有支架，但他保養得宜，平常喜歡玩電單車、超級跑車，去年才新購入「小牛（林寶堅尼）」跑車，近期因為疫情，朋友間交流比較少，沒想到卻傳出過世消息。據悉他在染疫後，原本並不嚴重，但突然血氧濃度急降，搶救不及過世。

凃宗和早年投入茶葉生意，是台灣最早經營茶藝館的一批人，本來是一小杯一小杯的泡，後來轉型為大杯的茶飲，但也因此讓台灣茶飲從小眾文化，變成人手一杯，甚至在全球爆紅，他與早年投入茶藝相關人士，對推廣台灣珍珠奶茶，功不可沒，雖然曾與台中春水堂爭奪「珍珠奶茶創始人」沒有結果，各自都認為是研發出全球第一杯珍珠奶茶的人，但仍不影響他在台灣茶界的始祖地位。

台灣茶飲在近年風起雲湧，連鎖店爆增，品牌如雨後春筍，但汰換的速度也驚人，特別是在近年的疫情之下，街角口的茶飲店，常是沒隔多久就換一家，競爭相當激烈。台灣品牌在珍珠奶茶風行下，推展到對岸、日韓及歐美等，但凃宗和生前對於茶飲聯鎖店的經營自有其看法，自豪店內賣出的飲料每一杯都是用茶葉泡出來的，對有些店的茶早已「走樣」，不以為然，並認為100家的茶飲店中、只有兩家會賺錢，門檻太低讓很多人以為賣茶飲很容易，其實不然。

凃宗和近年事業版圖擴展到大陸、美國等地，但疫情之下，有店面內用及進駐百貨的翰林茶館，受到不小打擊，他之前就曾透露在美國加州店面讓他虧損很大，台灣的連鎖店一度每個月也都有數百萬元台幣的虧損，但因為他長期穩紮穩打，才能撐下去。

友人感嘆，凃宗和一生精彩，賺的多對自己也毫不虧待，除了愛茶之外，名錶、單車、電單車、超級跑車也都愛，早年與妻子胼手胝足打下江山，人生後半段則另有親密事業伙伴，但元配始終沒變，驟逝可能讓大家措手不及。

據了解，凃宗和生前曾擔任兩屆總會長的中華茶聯，相關人士原本希望能幫他舉辦告別儀式，以紀念他對茶界的貢獻，但也因為家人低調，可能不會有公開的儀式。

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