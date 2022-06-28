郭德綱徒弟酒後全裸闖鄰居家性侵未遂　官媒批：德雲社該自我檢視

內地著名相聲社團德雲社的旗下藝人陳霄華近日被指全身赤裸進入鄰居家中，涉嫌性侵女住戶未遂，被警方刑事拘留。德雲社稱已辭退陳霄華，官媒人民網則發文狠批，表示德雲社旗下不時地出現問題藝人，「德雲社真得好好自我檢視了」。



近日北京一名女子發文稱，25日清晨5時10分許，一位全身赤裸的陌生男子闖進了自己的睡房。該男子一邊走向她，一邊口中還說著猥褻的話語。女子稱，該男子說話以及肢體行動都十分流暢，無醉酒跡象、沒有濃烈酒味。在聽到女子質疑之後，男子並未停止，直到女子呼救，隔壁室友聽到後幫助其報警。

其後有網傳消息稱該男子即為德雲社的32歲藝人陳霄華。據警方通報，涉案男子酒後在租住地一層電梯口脫光衣服，乘電梯上樓，進入五層未鎖門的某住戶睡房內，將正在休息的女事主驚醒。目前，該男子已被刑事拘留，案件正在進一步工作中。

德雲社27日在其官方微博的聲明證實涉案男子為陳霄華。聲明指出，該事件發生後，德雲社於第一時間做出對陳霄華的辭退決定。德雲社同時強調對旗下藝人違反法律法規、社會公德、藝人藝德的任何行為絕不姑息，向受害人誠懇致歉，會繼續配合警方的相關協助調查工作，以適當方式配合對受害人的安撫工作，並進一步對旗下藝人進行藝德宣傳教育。

人民網：德雲社需守住道德底線

官媒人民網在同日發文狠批德雲社，稱無論是不是第一時間辭退陳霄華，都「切除」不了德雲社個標籤。陳霄華在德雲社生活、工作多年，身上早已烙上德雲社的標誌，且陳霄華是郭德綱的入門弟子，其微博曾稱：「風雨數載幸相遇，今得償所願，拜入郭門，必守初心，愛相聲，受師命，遵教誨，且行且珍惜。」現在看來，陳霄華並沒有堅守初心，所謂的「受師命，遵教誨」，如今更像是笑話。

文章稱，不得不追問，德雲社在管教陳霄華上是否存在失職行為？平時是否缺乏應有的教育？這樣的疑問主要是因為近年來德雲社旗下不時地出現問題藝人。

文章又稱，德雲社以德打頭，更需守住道德底線，告誡公司的藝人涵養功德、遵守法律。文章最後更稱，「德雲社真得好好自我檢視了」。