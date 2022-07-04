運輸部：公路貨車、民航貨運、港口貨量均下降　內地經濟面臨挑戰

耗電量、鐵路貨運量和銀行貸款是克強指數的三大指標，也是國務院總理李克強分析經濟數據的指標。

國務院物流保通保暢工作領導小組辦公室昨日（3日）發表監測匯總數據，全國高速公路貨車通行590.21萬輛，環比下降12.04%，且連續兩個月用電下降，反映內地經濟面臨挑戰。



《央視》報道，7月3日，全國貨運物流總體有序運行。但在匯總數據中，全國高速公路貨車通行590.21萬輛，環比下降12.04%；國家鐵路貨運繼續保持高位運行，運輸貨物1033.0萬噸，環比下降0.43%；監測港口完成貨物吞吐量2916.6萬噸，環比下降4.3%，完成集裝箱吞吐量63.8萬TEU（20呎標準貨櫃），環比增長2.2%。

數據顯示，民航保障貨運航班678班（其中國際貨運航班517班，國內貨運航班161班），環比下降11.8%；郵政快遞攬收量約3.08億件，環比下降0.3%；投遞量約3.07億件，環比增長0.7%。

2021年11月11日在湖北省漢川市的燃煤電廠外運載煤炭運輸的船舶的鳥瞰圖。（Getty Images）

官媒《新華日報》報道，大眾習慣透過本地生產總值（GDP）看經濟狀況的好壞，但GDP往往「難以反應人均生活水平」；總理李克強曾於2007年表示，更喜歡透過克強指數來追蹤經濟動向。克強指數包括耗電量、鐵路貨運量和銀行貸款發放量三個指標組成，分別佔比重40%、25%及35%。

耗電量連續第二個月放緩，國家能源局6月15日發布數據顯示，5月全社會用電量年減1.3%，第一、第二、第三產業用電量，分別年增6.3%、年減0.5%、年減4.4%。這是今年以來全社會用電量單月第二次出現衰退，是繼4月後，連續兩個月用電下降。

銀行貸款發放量方面，人民銀行6月10日公布2022年5月社會融資規模增量統計數據報告。數據顯示，5月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.4%，同比高0.2個百分點；對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.82萬億元，同比多增3936億元。

耗電量連續第二個月放緩，年減1.3%；國家鐵路貨運環比下降0.43%，同比增長10.5%；銀行貸款發放同比多增3936億元，克強指數反映內地經濟面臨挑戰。