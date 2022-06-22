安徽男買酸菜包裝內驚現青蛙　生產地竟與湖南「土坑酸菜」相同？

今年央視「3.15晚會」，湖南岳陽市華容縣的酸菜生產企業，被揭在土坑中醃製酸菜，製作過程更是骯髒不堪。

安徽靈璧縣有市民反映，本月初在超市購買一包魚酸菜，回家準備打開食用時，卻發現包裝內有一隻青蛙，而生產商所在地與「土坑酸菜」的生產商同在華容縣。



《新黃河》報道，陳先生爆料稱，6月8日在家附近的超市購買一包「湘舟牌」魚酸菜，付款時未有仔細觀察，回家準備打開食用時，發現包裝袋內竟有一隻青蛙藏於酸菜之中。陳先生當時立即向生產商反饋，對方起初只願意賠償10包同款酸菜，他拒絕後，對方又稱可以賠償200元，並表示酸菜包裝袋內出現青蛙，有可能是「3.15晚會」之前醃製。

陳先生稱，自己經常購買該品牌的魚酸菜，發生本次事件後，「心裏有點接受不了，不知道以前裏面都放了什麼」。目前，雙方未就賠償問題達成一致。

陳先生發現酸菜包裝袋內有一隻青蛙。（新黃河）

根據包裝袋背面的信息，該產品所屬公司為湖南佰家珍食品有限公司南山分公司（簡稱南山分公司）。企查查信息顯示，南山分公司與湖南佰家珍食品有限公司（簡稱佰家珍公司）法人代表為同一人，註冊地址與今年「3.15 晚會」中曝光的「土坑酸菜」部分涉事企業同在華容縣。

據悉，佰家珍公司成立於2007年，註冊資本 1000 萬元，最新一條行政處罰記錄為3月15日，因未對從業人員進行安全生產教育和培訓，被華容縣應急管理局罰款3000元（人民幣，下同）。

對於包裝袋內有青蛙一事，6月19日，佰家珍公司生產方相關負責人回應稱，「我們很少有這種情況，包裝袋裏出現青蛙有可能是『3.15』之前醃製的酸菜」。負責人表示，醃製酸菜是當地的支柱產業，「3.15」 曝光「土坑酸菜」後，很多農戶的酸菜已經醃製完畢，若全部銷毀，農戶將損失慘重，但他強調現時農戶都建設了標準醃製池，沒有建池的農戶也不再醃製酸菜。

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有律師表示，根據《食品安全法》第124條第1款第4條之規定，生產經營混有異物的食品，監管部門對生產經營者可罰款最低5萬元，同時此類違法行為屬於生產經營不符合食品安全標準的食品。

消費者因此類違法行為受到損害，除了可要求賠償損失，還可以向生產者或經營者要求價款十倍或者損失三倍的賠償金。惟並非只要食品中有異物就可以主張前述權利，相關裁判觀點明確不會對產品造成污染且通過肉眼可以識別並挑揀，不影響食品安全，不屬於前述法律規定中的異物。