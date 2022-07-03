內地知名雪糕31℃放1小時仍保持原狀　融化速度取決於食品原材料？

內地知名雪糕品牌「鐘薛高」旗下一款海鹽口味的雪條，在31℃的室溫下放置近1小時後，仍然沒有完全融化。

事件引起網民熱議，認為是雪糕添加了防腐劑、凝固劑等成分，「不會化的雪糕還能吃嗎？」。鐘薛高客服則回應稱，雪糕融化會呈黏稠狀，為提高雪糕的黏稠度，產品有添加少量卡拉膠等。



6月25日，有網民將一支海鹽口味的「鐘薛高」雪條放在室溫31℃下。半小時後，雪條表面的冰層化開，呈現奶油狀。50分鐘後，雪條處於比較黏稠的乳狀物，而非水狀物，整體形態完好。

《極目新聞》報道，消費者張女士曾購買一支「鐘薛高」雪條，吃到一半便放在桌上，沒多久就融化、變軟，但雪條的整體形狀沒有破壞，黏稠狀猶如乳酪，「化了也是糊狀的，沒有變成水」。

雪條在室溫31℃下放置半小時後，表層冰面出現融化跡象（左）；放置近1小時後，雪條仍然沒有完全融化（右）。（極目新聞）

食品公司負責人梁先生介紹，市面上所謂的在常溫下放置幾小時仍不融化的雪糕，其實是消費者存在誤解。事實上，雪糕在31℃的室溫下放置1小時後，已經處於融化狀態，但因為雪糕有添加食品增稠劑等成分，因此融化後仍能保持較好的黏稠狀，「不存在不融化的雪糕」。

事實上，雪糕原材料是影響融化速度的主要因素。《每日經濟新聞》報道，牛奶、稀奶油、全脂乳粉等原料含量高的雪糕，比以水為主要原料的雪糕融化速度要慢，而雪糕的質量高低取決於其總固形物含量，如蛋白質、脂肪等含量。

此外，雪糕中常使用的卡拉膠，根據 GB 2760-2014《食品添加劑使用標準》的要求，在冰淇淋、雪糕類冷凍飲品中，作為增稠劑可「按生產需要適量使用」。若雪糕的固形物含量不高，口感較為單薄，廠家會考慮增加增稠劑的用量，模擬更飽滿的口感。

國家標準《GB/T 31119-2014 冷凍飲品 雪糕》中對固形物的要求為大於等於 20%，而雪糕的固形物可理解為除去水分後的乾物質，是雪糕中營養成分的來源。一般而言，總固形物及蛋白質含量愈高，則雪糕質量愈高，固形物含量高、水的佔比相對少，其融化速度就會較慢。