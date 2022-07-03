最難就業季｜畢業生愛國企求穩成主流：私企就沒職場PUA權鬥？

一年容易又就業季，1000多萬名内地高校畢業生告別校園，開啟人生職場首場大考。面對今年競爭人數增多、經濟增速趨緩、疫情、國際局勢變化等因素，很多畢業生的就業心理悄然發生改變，因安全感而傾向到穩定的央企國企工作。



内地媒體《中國經濟周刊》報道，今年4月，河北男孩張一帆經過6輪面試和2輪筆試後，成功入職總部在北京的某大型央企。2014年，18歲的張一帆出國留學，先後在美英完成本科和研究生學業。去年6月底，在距離畢業還有4個月時，他便開始籌備就業事宜。

「我在出國前就打算回國工作，就業目標瞄準央企或國企，這很大一部份原因是從所學專業本身考慮的。」張一帆學的是新能源專業，考慮長遠發展，希望能夠到行業裡具有話語權的企業就職。他認為，在能源行業裡，有能力覆蓋產業上下游的企業，也就屬央企和國企。

他認為，就職平台決定畢業生職業生涯的起點。大型央企和國企在資金規模、人才儲備、國家政策支持和承接國家級別重大項目上，有很大優勢。「如果有機會參與其中，對提升業務能力和個人能力，機會難得。」

中國人民大學畢業生於2020年6月30日在校園舉行的畢業禮上遵守社交距離。（Getty Images）

央企國企的穩定，也讓張一帆有強烈安全感。他說，在目睹很多企業因為疫情停工停產甚至被迫減員後，身邊很多同學的就業心理都發生了明顯改變，傾向到央企國企工作。

「國內的發展越來越好，身邊絕大多數留學生都選擇回國工作。特別是在新冠肺炎疫情之後，大家普遍認為央企和國企的抗風險能力更強。我們都是應屆畢業生，如果剛工作就被裁員和優化，對於自身發展是很不利的，簡歷上也不好看。」張一帆說。

湖北男孩斌歌，本科就讀外語專業，也認同安全感是選擇央企國企的重要原因，「國企在保障員工健康和員工關懷方面還是很到位的。像我這種常年在外的人，極端情況下可是指望單位保命的。」「之前我也以為私企會有更高的工資，但就我面試過的企業而言，僅僅在住房公積金繳納的金額這一項上，國企就比有的上市公司高出10倍。」

中國人民大學畢業生於2020年6月30日在校園舉行的畢業禮上遵守社交距離。（Getty Images）

畢業生愛國企：私企就沒職場情緒勒索和辦公室權鬥嗎？

不少畢業生認為「私企、外企管理自由；央企、國企人際關係複雜」，不過斌歌認為這些只是刻板印象。「剛入學時還沒發生疫情，很多同學認為私企和外企是『自由』的代表，管理上也靈活，企業文化也活潑。國企就特別死板，每天不停地開會，人際關係也更複雜。」斌歌說。

他表示，疫情發生後，大家開始重新審視就業需求和觀念，更冷靜和客觀地去了解各家企業和單位，也更加謹慎地選擇。他指，加班與否和職場關係的複雜程度等問題，並不由企業性質決定。「私企裏沒有職場PUA（情緒勒索）和辦公室「站隊」（權鬥）了嗎？這都不是絕對的」

中國人民大學畢業生於2020年6月30日在校園舉行的畢業禮上遵守社交距離。（Getty Images）

復旦發展研究院傳播與國家治理研究中心聯合多家單位4月發布的《中國青年網民社會心態調查報告（2009—2021）》顯示，青年網民傾向體制內工作的比例更高。00後較90後更傾向體制內工作。

今年春招，内地各地的不少央企國企均表示擴大了招聘規模。招聘網站「智聯招聘」發布《2022大學生就業力調研報告》顯示，截至4月中旬，46.7%求職畢業生獲得工作機會，15.4%已簽約。從畢業生簽約的單位性質看，簽約民企、國企的畢業生分別佔31%、30.9%，共吸納六成以上畢業生就業，是促進就業的雙主力。

​如何入職國企？雙碩海歸：備試時，每天必看《新聞聯播》

據2020年應屆生就業意願指數顯示，央企和優質國企位居第一，高薪民企外企位居第二。受疫情影響，在去年，畢業生入職國企特別是央企的意願指數就空前高漲。

張一帆在海外準備面試時，為了能及時把握國內的行業動態，他時常翻閱相關部委、研究院和高校的報告和論文；也為了更及時地了解國內相關政策和資訊，每天跨著時差也必看《新聞聯播》。

他認為找自己專業匹配度高的就業機會，成功率才會高。「我身邊也有同學想去投行工作，就很費勁，畢竟專業不對口，用人單位很難把握你的情況。」智聯招聘發布《2022大學生就業力調研報告》顯示，截至4月中旬，八成畢業生簽約工作與專業對口，比去年小幅提高1個百分點。

華中科技大學畢業生於 2022年6月22日參加畢業典禮。根據教育部數據，2022年高校畢業生人數將達到1076萬人。（Getty Images）

受內地疫情反彈及防控措施收緊等拖累，經濟下行壓力加大，失業率繼續上升。國家統計局5月16日發布數據顯示，31個大城市、16—24歲人口調查失業率均創有歷史數據以來最高。其中，16—24歲人口調查失業率明顯高於總體6.1%的水平，4月錄得18.2%，較上月上升2.2個百分點，創有歷史數據以來最高，反映內地青年失業問題嚴重。

内地媒體《中國新聞周刊》報道，中國人民大學中國就業研究所所長曾湘泉表5月曾表示，「世界範圍內，青年就業都受到經濟景氣程度影響，但中國面臨的問題是：無論經濟形勢好壞，高校畢業生就業形勢始終難言樂觀。」