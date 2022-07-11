武漢大學出現一宗霍亂病例　病情受控未有新增病例

武漢大學有學生感染霍亂，武漢市武昌區衛健局通報，該名患者經有效診治，病情已得到控制，症狀已消失。



武漢市武昌區衛健局通報，7月9日晚，武昌區疾控中心接醫院報告，武漢大學出現一宗感染性腹瀉病例，以嘔吐腹瀉為主，伴低熱，血清學凝集試驗為O139陽性。經省市區三級疾控中心覆核，該病例的血清學凝集試驗為O139陽性，診斷為霍亂，毒力基因陰性。患者經有效診治，病情已得到控制，症狀已消失。

專業機構已對相關人員進行採樣檢測和跟蹤管理，對相關場所進行臨時封控管理和消毒處置，目前未發現新增病例。

《澎湃新聞》報道，武漢大學一名在校學生昨日（10日）透露，疑似被感染的學生已接受隔離治療，學校對其居住的宿舍樓採取封控措施，且居住在同一幢宿舍的學生均已進行肛拭子檢測。

霍亂是甚麼？

中國疾病預防控制中心資料顯示，霍亂是由O1群或O139群霍亂弧菌引起的急性腸道傳染病，具有發病急、傳播快、波及面廣的特點，是中國《傳染病防治法》規定的兩種甲類傳染病之一，也是《國際衛生檢疫條例》規定國際檢疫的三種傳染病之一。

霍亂病人或帶菌者是霍亂的傳染源，可通過飲用或食用被霍亂弧菌傳染而又未經消毒處理的水或食物，和接觸霍亂病人、帶菌者排泄物污染的手和物品，以及食用經蒼蠅污染過的食物等途經傳播。一般情況下，感染只造成輕度腹瀉或根本沒有症狀，典型的症狀表現為劇烈的無痛性水樣腹瀉。若未有及時治療，就會引起嚴重脫水導致死亡。

霍亂的流行時間為3至11月份，6至9月份是流行高峰期。霍亂的潛伏期從數小時至5天不等，通常2至3天就會出現症狀。糞便陽性期間有傳染性，一般傳染期是恢復後幾天，偶有攜帶者傳染期持續數月。