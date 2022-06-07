內地蜱蟲病已致5死　接觸患者體液也會受感染？｜一文睇清

上月初，河南一名七旬老人因感染「發熱伴血小板減少綜合症」（俗稱「蜱蟲病」）死亡，曾出席其葬禮或與其接觸的村民，在一個月內也相繼因蜱蟲病去世。

被蜱蟲叮咬，為何能夠引發如此嚴重後果？



蜱蟲病如何傳播？

蜱蟲病是由「新布尼亞病毒」（new bunyavirus）引起的急性傳染病，蜱蟲為其傳播媒介，患者會出現噁心、嘔吐及食慾不振等消化道症狀和乏力等表現，少數重症患者會因多臟器損害而死亡。

蜱蟲病死亡率在10％至30％之間，尚無有效的疫苗和治療方法。除被蜱蟲叮咬外，接觸患者的血液和體液也有機會受感染。

蜱蟲病為何致死？

《發熱伴血小板減少綜合症診療方案》中詳細說明，蜱蟲病少數病例病情危重，出現意識障礙、皮膚瘀斑、消化道出血等，可因休克、呼吸衰竭、瀰漫性血管內凝血 ( DIC ) 等多臟器功能衰竭死亡。

《健康時報》報道，北京宣武中醫醫院急診科醫生薑楠表示，蜱蟲的唾液含有神經毒素，可導致肌肉麻痺甚至癱瘓等全身中毒症狀，嚴重的情況下會導致死亡。目前，尚無有效的疫苗和特效藥，只能對症處理，但絕大多數患者預後良好；既往有基礎疾病、老年患者出現精神神經症狀、出血傾向明顯、低鈉血症等提示病重，預後較差。

台灣有網民日前分享1張照片，稱友人媽媽大腿感到痕癢，過了數天竟浮現1隻如硬幣般大的蜱蟲，外型似1塊細小、圓圓的石頭，最終要緊急送院治理。（Facebook「爆廢公社公開版」）

如何盡早發現感染蜱蟲病？

《河南省 2017-2020 年發熱伴血小板減少綜合症監測分析》提到，河南信陽處亞熱帶向暖溫帶過渡區，氣候溫暖濕潤，適合蜱蟲等媒介生物的生長繁殖。

在蜱蟲高發的春夏季，市民盡量避免涉足蜱蟲密度高的樹林和草叢，不要隨意在草地上躺臥。結束野外活動後，需仔細檢查身體及衣服以防蜱蟲附著或叮咬，蜱蟲一般喜歡在動物頸部、耳後、腋窩等皮膚較薄的地方叮咬附著。

河南省疾病預防控制中心官網介紹，有蜱蟲叮咬史或疫源地野外活動史者應保持警惕，一旦出現發熱等疑似症狀或體徵就應及早就醫，並告知醫生相關暴露史，最好進行至少兩次血常規檢查，診斷是否患上蜱蟲病。

被蜱蟲叮咬後應如何處理？

若市民不慎被蜱蟲叮咬，切勿自行用蠻力拔除蜱蟲。姜楠提醒， 蜱蟲的口器存在倒刺，生拉硬拽無法將其拔出，扯斷的蜱蟲頭部會留在皮膚內。若無法完整拔出，蜱蟲所吸食的血液或會倒流回人體，而這些血液內有病原微生物，會增加感染疾病的風險，因此蜱蟲口器掉在皮膚內應手術取出。

姜楠表示，若蟲體內含有較少的病原菌，且被叮咬者體質較好，受感染和病情加重的機率不大。當市民被蜱蟲咬傷，又因身處郊區無法及時就醫，可用乙醚、旱煙油、凡士林、液體石蠟等塗抹在蜱蟲的頭部，將其窒息後，再用鑷輕輕將蜱蟲拉住取出。若後續出現發熱、叮咬部位發炎破潰及紅斑等症狀，就要及時就醫。

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