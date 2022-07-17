爛尾樓｜多家房企力推「保交樓」　涉停貸風險樓盤項目復工

「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴愈演愈烈，日前更傳出陝西西安逾千名受害業主，包圍陝西銀保監局陳情抗議，要求查辦銀行違規向承建商放貸。

內地《金融時報》報道，多個涉及停工風險的樓盤，部分已正常施工，或迎來復工的消息。



報道指，據不完全統計，江西景德鎮、河南鄭州、湖北武漢等地出現業主因樓盤停工發起強制停貸告知書事件，涉及恆大、綠地、奧園等發展商；有企業反映，網傳業主停貸消息不實，住宅項目正常施工。

從各方回應來看，事件的核心在於「保交樓」，推動已經延期交付或者存在延期交付風險的樓盤加快施工進度。

江西贛州綠地博覽城商住小區：施工正常

7月13日下午，按揭貸款銀行實地到工地走訪調查，江西贛州綠地博覽城商住小區目前施工正常，部分期數樓棟有80到100人不等的施工人員施工。

自6月以來，施工隊伍陸續入場開始加緊施工。目前經贛州經開區政府與綠地協商，經開區政府決定收購部分未動工的地塊，根據施工進度返還綠地近4億元（人民幣，下同）土地出讓金用於項目建設。

河南鄭州名門翠園：有望8月復工

名門翠園項目的實控方「中融信託」，同意釋放其抵押的在建工程用於申請開發貸。同時，金水區下屬平台公司已開始與中融信託辦理解除抵押的相關流程以及後續貸款流程。

該街道辦事處牽頭與平台公司、中融信託、河南聖鴻置業有限公司（名門翠園開發商、由中融信託實控）成立專用資金帳戶，用於翠園復工復產。目前，金水區下屬平台已著手設立共管賬戶，用於資金監管和調配。街道辦事處表示，項目或於8月復工。

深圳佳兆業澄清，網傳樾伴山全體業主決定於8月強制停貸的消息不失。（微信公眾號＠林德設計）

深圳佳兆業：網傳全體業主強制停貸消息不失

網傳深圳市佳兆業樾伴山全體業主決定於8月強制停貸。7月14日，深圳佳兆業官方微信發布情況通報稱，經核查，網傳的《業主停貸告知書》所述情況不實，相關項目正常施工，現場施工人員300餘人。

今年6月起，項目部通過開放日形式，定期邀請業主參觀工程進展。經和相關按揭貸款銀行核實，未發現業主停供信息，網傳相關信息不實。

去年下半年以來，受疫情等多重因素影響，房地產市場經歷著重大考驗，部分開發商遇到資金困難，這也是房企部分樓盤開發項目出現延期交付的大背景。

房企力推「保交樓」

報道指，今年以來，多家房企力推「保交樓」工作，在加快資產處置、提高內部管理效能的同時，加快項目盤活及銷售去化和資金回籠，全力推進項目復工復產。據統計，今年上半年，奧園在成都、南京、南寧、重慶、惠州等26城市已累計實現近13000套房交付，交付面積超160萬平方米；領地集團完成全國15個項目，共10442戶房源交付，交付量同比增長88%；建業集團共計完成交付20132套，交付面積313.3萬平方米。

專家表示，今年中央有關部門、地方政府均出台一系列穩樓市相關政策。伴隨政策面向好，行業預期逐步企穩，市場信心有望改善。在有關部門、地方政府、房地產企業等多方努力下，隨著「保交樓、保民生、保穩定」工作積極推進，住房消費者合法權益得到保護，房地產市場也將恢復平穩健康發展。