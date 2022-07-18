疫情｜內地增510宗本土感染　廣西逾2000滯留旅客將分批分類返程

國家衛健委公布，內地昨日（17日）新增510宗本土感染病例，其中甘肅佔最多有211宗。



內地新增167宗確診個案，其中117宗為本土病例，包括廣西59宗，甘肅28宗，四川9宗，廣東7宗，上海、安徽、江西、河南各3宗，江蘇、海南各1宗；其餘50宗為境外輸入病例。

同日，內地新增431宗無症狀感染，其中393宗為本土，包括甘肅183宗，廣西53宗，安徽52宗，河南39宗，上海、四川各14宗，江西12宗，廣東10宗，吉林8宗，山東4宗，遼寧、江蘇各2宗。

截至目前，內地現有確診病例1310宗，累計報告確診病例227593宗，5226人病亡。

甘肅

甘肅省新增28宗本土確診病例及183宗本土無症狀感染，大部分來自蘭州市。甘肅省衛健委通報，截至昨日，本輪疫情累計報告確診病例197宗、無症狀感染者562宗，均在定點醫療機構隔離治療或隔離醫學觀察。

廣西

廣西新增112宗本土感染，包括59宗確診病例，53宗無症狀感染，除了一宗無症狀感染為欽州市浦北縣報告外，其餘個案均來自北海市。

國務院聯防聯控機制綜合組派出工作組到廣西指導抗疫，由國家衛健委副主任李斌擔任組長。工作組指出，北海市的疫情形勢嚴峻，需要嚴格按照第九版防控要求，刻不容緩落實疫情防控各項措施，提升核酸檢測、隔離轉運、流調排查、醫療救治的能力。

北海市昨日在新聞發布會上透露，目前有2000多名遊客滯留北海。當地政府將游客按照所在區域風險等級進行分類管理處置，若旅客未到過中高風險地區、非密接、非次密接，健康碼為綠碼，可攜48小時核酸檢測陰性報告，憑前一日住宿證明或其他憑據允許返程。

若到過中高風險地區或為密接、次密接，健康碼為紅碼或黃碼的遊客，需嚴格按照北海的疫情防控要求，做好管控隔離工作，待符合返程要求後再安排返程。