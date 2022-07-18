批評内地「機械式」監管打壓企業家　李稻葵：需調動積極性救經濟

清華大學經濟學家李稻葵表示，內地經濟發展趨緩，首先要調動企業家，尤其是民營企業家的積極性。但先前監管網路平台的執行過程「恐怕有一些問題」，很多民營企業家的積極性受到了挫傷。



「2022宏觀形勢年度論壇─夏季年會」16至17日在北京召開，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵指出，內地經濟目前受到疫情衝擊，預料中國今年的財政政策會更積極，將比名義財政赤字高出很多。其中，政府實際開支會有大幅上升，財政刺激宏觀經濟發展力度大，以擴張貨幣政策求穩定。

他提到，經濟推動改革，主要是調動社會各個方面的積極性。而「共同富裕」是讓社會各個階層在參與市場經濟的活動中「得到應有的、符合自己期望」的回報。這時首先要將企業家的積極性調動起來，尤其是民營企業家。「在過去一段時間，互聯網平台監管初衷是好的，但在執行的過程中有一些問題」。

他表示，若沒有以創新和發展為目標，反而「機械式」地執行政策、算歷史舊帳，在這個過程中，很多民營企業家的積極性受到了挫傷，因此要「想方設法恢復他們投資和發展的信心」。

廣東深圳騰訊公司董事會主席馬化騰、阿里巴巴創始人馬雲於2018年12月18日在北京人民大會堂舉行的改革開放40周年大會上。（Getty Images）

「疫情是一場寒風感冒，導致我們發燒，發燒了以後人會燒出毛病的。中國人講急症治標，短期在疫情情況下宏觀政策是治標。

今年要抓宏觀政策的，用好擴張型的貨幣政策；抓投資和產業，在發達地區搞基建，大力投資風電、光電等新能源投資；抓改革，調動社會各個方面的積極性。」他説

他呼籲，面對當下百年未有之大變局和百年大疫情，中國不僅要搞好宏觀政策和投資，更重要的是要認真地重塑改革機制，重新調動地方政府以及中央經濟部門政府工作人員的積極性，對政府官員進行激勵，讓他們的行為與現代市場經濟發展同步。

國務院總理李克強（左中）在2022年3月5 日在北京人民大會堂舉行的全國人民代表大會開幕式上發表講話後走在習近平主席身後。（Getty Images）

李稻葵是清華大學經濟管理學院弗里曼講席教授 ，清華大學經濟管理學院中國與世界經濟研究中心主任，中國人民銀行貨幣政策委員會委員，全國政協十一屆委員會委員。1992年獲得哈佛大學經濟學博士學位，研究領域在發展經濟學、公司金融、國際經濟學、中國經濟。