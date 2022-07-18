批評内地「機械式」監管打壓企業家 李稻葵：需調動積極性救經濟
清華大學經濟學家李稻葵表示，內地經濟發展趨緩，首先要調動企業家，尤其是民營企業家的積極性。但先前監管網路平台的執行過程「恐怕有一些問題」，很多民營企業家的積極性受到了挫傷。
「2022宏觀形勢年度論壇─夏季年會」16至17日在北京召開，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵指出，內地經濟目前受到疫情衝擊，預料中國今年的財政政策會更積極，將比名義財政赤字高出很多。其中，政府實際開支會有大幅上升，財政刺激宏觀經濟發展力度大，以擴張貨幣政策求穩定。
他提到，經濟推動改革，主要是調動社會各個方面的積極性。而「共同富裕」是讓社會各個階層在參與市場經濟的活動中「得到應有的、符合自己期望」的回報。這時首先要將企業家的積極性調動起來，尤其是民營企業家。「在過去一段時間，互聯網平台監管初衷是好的，但在執行的過程中有一些問題」。
他表示，若沒有以創新和發展為目標，反而「機械式」地執行政策、算歷史舊帳，在這個過程中，很多民營企業家的積極性受到了挫傷，因此要「想方設法恢復他們投資和發展的信心」。
「疫情是一場寒風感冒，導致我們發燒，發燒了以後人會燒出毛病的。中國人講急症治標，短期在疫情情況下宏觀政策是治標。
今年要抓宏觀政策的，用好擴張型的貨幣政策；抓投資和產業，在發達地區搞基建，大力投資風電、光電等新能源投資；抓改革，調動社會各個方面的積極性。」他説
他呼籲，面對當下百年未有之大變局和百年大疫情，中國不僅要搞好宏觀政策和投資，更重要的是要認真地重塑改革機制，重新調動地方政府以及中央經濟部門政府工作人員的積極性，對政府官員進行激勵，讓他們的行為與現代市場經濟發展同步。
李稻葵是清華大學經濟管理學院弗里曼講席教授 ，清華大學經濟管理學院中國與世界經濟研究中心主任，中國人民銀行貨幣政策委員會委員，全國政協十一屆委員會委員。1992年獲得哈佛大學經濟學博士學位，研究領域在發展經濟學、公司金融、國際經濟學、中國經濟。