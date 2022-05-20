火星探測｜祝融號遇強烈沙塵天氣　宣布進入「冬季休眠」模式

國家航天局探月與航天工程中心5月20日指出，為應對沙塵天氣導致的太陽翼發電能力降低及冬季極低的環境溫度，按照設計方案和飛控策略，火星車5月18日轉入休眠模式。

作為「天問一號」火星探測任務的火星巡視器部分，「祝融號」火星車已在火星表面展開工作。天問一號任務團隊日前通過環繞器獲取的中分辨率圖像，發現祝融號火星車巡視區經歷了一次明顯的沙塵暴過程。

科學家對2022年3月16日和4月30日的祝融號巡視區120m分辨率圖像中的典型地貌（特別是撞擊坑邊緣）進行對比，結合近期火星車遙測信息反映的太陽翼發電電流的變化，可以判斷當地正在經歷強烈的沙塵天氣。

5月6日央視報道指，祝融號火星車所在區域已進入冬季，火星車當地正午最高溫度已降至-20℃，夜間環境溫度低至-100℃以下，到7月中旬火星冬至前后，氣溫還會進一步下降，再加上沙塵天氣進一步減弱光照強度，影響火星車太陽翼電池陣的發電能力。

據介紹，火星與地球相似，進入冬季後，北半球區域太陽光照高度角下降、光照時長縮短。工程團隊近期採取轉動太陽翼調整光照角度、減少每天工作項目和時長，實現能源平衡。

國家航天局探月與航天工程中心指出，預計今年12月前後，祝融號巡視區將進入初春季節，環境條件好轉後，將恢復正常工作。天問一號環繞器正在實施對火星全球覆蓋的遙感探測，當前成像區域主要集中在火星南半球高緯度地區。任務團隊將盡可能利用環繞器繼續監視當地的天氣情況。