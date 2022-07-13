上海徐家匯升溫至40.9℃　追平1873年以來最高紀錄

踏入夏季，全國多地的氣溫普遍達35°C以上。今日（13日），上海中心城區徐家匯站氣溫升至40.9℃，追平1873年以來最高紀錄。



《澎湃新聞》報道，今日中午11時55分，上海中心氣象台更新高溫橙色預警信號為高溫紅色預警信號：受副熱帶高壓影響，目前本市氣溫正快速上升，預計中心城區、浦東、嘉定的部分地區今天的最高氣溫將達40℃，高溫橙色預警信號更新為高溫紅色預警信號。

早於本周日（10日），上海發布了近5年來首個高溫紅色預警。當日，上海最高氣溫達40℃，成為歷史上上海最早出現的40℃，今年也是高溫紅色預警發布最早的一年。

異常炎熱

對於上海今年的氣溫異常炎熱的現象，市氣象局首席服務官鄔銳解釋，副熱帶高壓強勢發展，加之伊朗高壓和大陸高壓等複合因素，以及累積效應等，造成今年的持續高溫。

鄔銳提到，一般情況下，副熱帶高壓是一個逐漸壯大的過程，但今年的主雨帶緊貼在副熱帶高壓北側，副熱帶高壓不按期西伸北抬，無法將雨帶送到江浙滬。同時，今年的雨帶偏南，導致黃梅天基本和「龍舟水」重合，並且高溫少雨，說明副熱帶高壓也比較紊亂。

自7月1日起，上海的天氣形勢開始直接受副熱帶高壓的控制，因此近期大多是晴朗少雲的高溫天氣。一般而言，颱風、冷空氣和副熱帶高壓可以互相制衡，但如今前者相對來說都比較弱，無法與強盛的副熱帶高壓抗衡。

此外，常年盤桓在內陸的伊朗高壓異常東伸，先和中國西部的大陸高壓牽手，再和海上的副熱帶高壓聯通，導致大半個中國都出現高溫天氣。7月9日起，大陸高壓減弱，然而副熱帶高壓巋然不動，甚至加強西伸北抬，高溫核心區域逐漸向江南一帶轉移。

7月10日，在上海市閔行區，行人在烈日下行走。（新華社）

史上最早40℃

7月10日，上海的最高氣溫升至40℃；3天後，又再次升至40℃以上。氣象資料顯示，上海自1873年有氣象記錄以來，截至今日，總共出現了16個40℃以上的極端酷熱天氣，分布在7年之中。

1934年，上海曾有過2次40℃以上的極端酷熱天氣；2009年，上海再次出現40℃的高溫；餘下達40℃以上的日子，分別於2010年、2013年、2016年、2017年及今年出現。

鄔銳解釋，一般歷史上不會直接出現40℃的高溫。由於地面能量不斷蓄積，同時缺乏冷空氣、颱風等氣流的擾動，天氣異常穩定，可能氣溫就容易累積，從35℃到37℃，再到40℃。

同時，今年亦是上海史上最早出現40℃的年份。據氣象記錄，以往40℃及以上的高溫基本都在7月下旬或8月上旬現身。

鄔銳認為，除了上文提到的副熱帶高壓強盛、在此地盤踞得久以外，和先前梅雨期高溫少雨的情況也不無關係。今年梅雨期，上海市區高溫（≥35.0℃）日數共有5天，與1893年並列位居歷史同期第3位，「熱得早，後期氣象乾旱進一步加強，累積效應也會隨之超前。所以，今年在7月上旬就早早出現了40℃」。

酷熱何時消退？

中央氣象台首席預報員、正研級高級工程師符嬌蘭認為，夏季出現大範圍高溫天氣屬正常現象，但今年以來出現的高溫天氣在強度和持續時間上存在一定的極端性，如四川、甘肅等地氣溫相繼突破歷史極值。

鄔銳分析，2017年有連續11天≥37℃的酷暑日，2013年則是10天，「當時還是有一些包括風向在內的其他原因，從現在這個情況來看，我估計應該到不了這麼強」。