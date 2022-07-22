鄭州水災1周年｜橙色暴雨再襲　市民急囤糧：今天與去年雨勢一樣

河南鄭州市去年「7·20」特大水災事故，奪走近400條人命。時隔一周年之際，2022年7月22日（周五），當地再次發出橙色暴雨預警（屬四級預警系統的第二高）、啟動應急響應。

有鄭州市民接受《香港01》訪問表示，雨已經在下了，而且「今天與去年一樣的雨勢」，令他十分擔憂接下來的走向，表示正盡快作出避難準備。還有市民在微博表示：「快跑」。



鄭州市氣象台2022年7月22日上午7時30分發布暴雨黃色預警信號，指預計未來6小時內，主城區、航空港區、上街區降水量將達50毫米以上，市民需防範暴雨引發的地質災害、城市內澇等災害。 ​

大雨前黑雲壓境。（微博）

中午12時20分，信號升級為暴雨橙色預警。此時高新區、惠濟區降水量已達50毫米以上，預計未來3小時內，主城區、上街區強降水持續，降水量將達到50毫米以上，並伴有雷暴大風等強對流天氣，市民需防範暴雨引發的山洪、城市內澇等災害。

鄭州暴雨再度來襲，登上微博熱搜榜。不少市民表示：

「不要再下了 我的車去年就被淹了 它經受不住啊😭」

「快跑💨」

「拜託，我們都要好好的」

「救命。。別再來了」

「今年應該已做好了萬全準備，一定能平平安安​」



鄭州市民張先生接受《香港01》訪問，表示「今天與去年雨勢一樣」，而他今天剛好因為頭痛待在家中不敢外出，但當地不少市民正在上班。他向記者分享了其朋友在紫荊山公園拍下了數段影像，顯示大雨瓢潑，地面積水嚴重，漫過人腳及車胎。

張先生的朋友還在微信發文表示，接到消息指「三全路往高新區方向隧道已封，南三環路段被淹，秦嶺路中原路被淹，東三環經南八路已淹、高新區瑞達路已淹、京廣南路鼎盛大道積水嚴重、石楠路派出所、丁樓東門積水嚴重。」

張先生表示，由於自己住家地勢高，路上沒有積水，但附近道路亦已發生擁塞。他已在家中備好乾糧，「昨天天氣很好，我也不知道為甚麼就想去超市，買了調味料、零食和煮粥的食材」。他準備去打些水、換些紙鈔用，但雨一直沒有停。

回顧2021年7月鄭州特大水災，根據官方通報，事件造成398人死亡、失蹤：



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他又稱：「去年為了防洩露（消息）關閉了訊號塔，而不是因為大雨停電，如果再來一次只有晚上能夠有訊號」。

張先生感慨：「一周年的時刻，剛好可以觀察到人對自然的敬畏是否只是一時？若是已放鬆警惕，同樣的事情大概率會再發生」，又指「所有問題的終點是ZF（政府），只有天規能收拾，我們只能觀望着」。