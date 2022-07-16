台灣芒果｜日本水上町訂購作學童午餐菜色　笠間市6校大啖2100個

台南芒果正值產季，據台灣中央社報道，日本群馬縣水上町為支持台南果農，今年共訂購750箱共2500公斤台南愛文芒果，不僅在當地販售，也作為當地新治小學營養午餐食材。

另據《自由時報》報道，為擴大攻佔日本人味蕾，台灣農委會周四（14日）提供日本笠間市6間學校2100個台灣芒果，做為學童午餐水果，台灣駐日代表謝長廷和2500名師生一起品嚐。



台南市政府今日（16日）發布新聞稿指出，日本群馬縣水上町是台南市的友誼市，今年訂購的台南愛文芒果，除販售給當地民眾，也提供給新治小學150名學生作為營養午餐食材，據指將會用於製作鋪滿芒果的杏仁豆腐。新治小學配合芒果供餐日，還張貼介紹台灣的海報。

台南市長黃偉哲表示，水上町每年訂購芒果，以實際行動展現對台南的支持。台南和水上町在農業、觀光、教育交流頻繁，當地學生常組團到台南，如今新冠肺炎疫情期間無法互訪，但他很高興水上町學生可以跨海品嚐到台南當季芒果。

黃偉哲說，台南和水上町明年將迎來締盟10周年，他邀請當地友人疫情後到台南觀光吃美食，品嚐大碗的新鮮芒果冰。

水上町長鬼頭春二表示，希望透過這樣的方式，讓學生享用來自台南美味農特產品，也認識台南和水上町的深厚情誼，促進雙方年輕世代友好互動。

根據報道，台南市和水上町因國際芒果節結緣，雙方2013年簽訂友好交流協定。水上町今年持續採購台南愛文芒果，除接受民眾預先下單訂購，也在當地的工匠之鄉、水紀行館、月夜野親水公園3處觀光景點舉辦銷售活動。

愛文芒果是台灣芒果最負盛名的品種。（尹嘉蔚攝）

新西蘭去年禁入口 港澳有批次檢出新冠陽性被銷毀

近年由於兩岸關係形勢惡化，台灣生果向中國大陸輸出的生意不若從前，鳳梨（菠蘿）、釋迦（番荔枝）、蓮霧（天桃）等水果則已陸續被中國大陸禁止進口。開發其他市場成為重大課題，但也並非一帆風順，例如台灣芒果、荔枝去年亦遭新西蘭禁止入口，理由是在荔枝中發現東方果實蠅，需暫停來源地的鮮果輸入。

港澳市場由於距離、貿易政策等優勢，吸收了台灣生果不少原本出口大陸的份額。不過今年以來，澳門、香港先後報告有台灣芒果批次檢出新冠病毒陽性，而有關批次的芒果亦遭海關當局銷毀。台方則強調有關做法不科學，呼籲遵循貿易規則。

在日本，菠蘿是台灣生果中相當具口碑的種類之一，相較於海外其他產地，台灣菠蘿價位較高。而為了表達對台灣的支持，從電視主播、已故前首相安倍晉三等政治名人都曾親自熱捧。不過由於距離較遠帶來的運輸、保存等原因，近年也在日本、新加坡發生「黑心菠蘿」的爭議，而台方正研擬出售冷凍切塊菠蘿銷日。

至於台灣芒果，近年亦在當地負盛名，並成為台灣的代名詞，不過售價也並不便宜，一個可賣到800日元（約合45港元）。