寺廟供奉戰犯辦日本慶典　南京市遭抨擊　官方回應：不會忘記歷史

7月22日南京玄奘寺供奉南京大屠殺戰犯一事引發軒然大波，網民也翻出7月17日B站（bilibili彈幕網）原訂在南京舉辦日本傳統活動夏日祭但遭網民舉報取消。內地網民批評「慶祝日本活動、供奉日本戰犯尤其不該在南京發生。」，更有部分網民質疑南京媚日。



對此，南京市官方微信公眾號「南京發布」22日深夜以「南京不會忘記」為題發文，文中提到，慘絕人寰的南京大屠殺慘案是中國歷史上最黑暗的一頁，是南京永遠不能忘卻的沉痛記憶，強調官方立場。



「南京發布」文中指出，歷史需要敬畏、是非應該分明、戰犯必須唾棄。對於極個別人悍然挑釁歷史定論、挑戰民族底線的行為，南京人民將堅決抵制、痛擊逆流，以實際行動守護歷史記憶、捍衛民族尊嚴、維護和平正義。

文中強調在這片30萬同胞慘遭殺戮的土地上，任何為日本戰犯「拜鬼招魂」的行為都絕不能容忍，手上沾滿中國人民鮮血的日本戰犯永遠也只配被釘在歷史的恥辱柱上。



據公開資料顯示，玄奘寺在2004年曾舉行「南京市青少年愛國主義教育基地」命名儀式，該寺被選為愛國主義教育基地。7月22日下午5時左右，南京市青少年愛國主義教育基地的牌子已經被摘下，現場工作人員用遮陽傘將剩下的牌子也進行了遮擋。

此外，官媒也相繼發聲批評。中共中央軍委會的機關報《解放軍報》發文稱「將戰犯供奉於寺廟，其行可怖，其心可誅！此等行為可恥！可惡！可恨！回顧歷史，環視當下，侵犯民族情感底線的卑劣者必將受到唾棄！」

內地網民也翻出南京原定於17日舉辦夏日祭，所謂夏日祭是日本傳統節日，每年7月中旬至8月下旬舉辦，裏面會有各種攤位還有煙火大會等，主辦方是B站，今年並非第一次舉辦，但受到網民舉報宣布取消。

綜合內媒報道，舉報人是個南京女孩「小V」。小V表示，自己是南京人也很喜歡動漫等二次元文化。但對於南京要舉辦夏日祭，她卻持著反對的態度，「我喜歡動漫，但我更知道自己是一個南京人。我始終記得那30萬同胞，還有漢中門的紀念館，以及幾十年前無數散落在南京各地的一幕幕悲慘畫面。」不過針對南京可否舉辦日本傳統活動內地網民意見兩極。

網民點睇：

「這種事能做出來就是又蠢又壞，日本有意識的培養親日文化派系和拉進那些中國的kol去給日本人站台，和美CIA幹的事一樣。」

「只能說現在的愛國教育還不夠，而當下的一些年輕人無腦追那些動漫也是病態。」

「南京101個友好城市裡面還有神戶、大阪、名古屋，名古屋2012年的市長不承認南京大屠殺，現在名古屋還在友好城市裡面。」

「該抵制的是日本軍國主義，而不是正常的日本文化和正常日本人。」

「東拉西扯無線上綱上線，先把經濟搞好吧！」

「我認為國家可以立法，南京不可以舉辦，其他城市就可以，但這不是雙標嗎？感覺很諷刺」

