名校畢業生進體制　對「老人」不滿：年青人幹2倍活、包攬8成任務

內地名校畢業生擠進「體制內」成為潮流，但他們與公務體系中原本的力量之間，也漸漸產生嫌隙。

有畢業生直言對「老人」的不滿，稱包括其在內，新到的10名研究生畢業人員，接掌了原本20個人的工作量，佔工作總量的8成。另一名畢業生溫瀅說，本以為的「955」舒適工作變成「周末無休」，編內人員偏老齡化，所以很多責任會壓在年輕人的身上，卻要恭敬對待前輩、遵從領導指示，感到疲憊。



進體制是「下沉」 「跳出體制需更大勇氣」

據公眾號《後浪研究所》報道，本來在投行工作的溫瀅，2019年秋天在家人的建議下回到家鄉，透過選聘制度，省略掉筆試環節，進入體制內。在選崗階段，認識的領導說：「年輕幹部先去基層工作兩年會更好」，她便聽取建議，選擇了街道辦事處。

入職後，溫瀅主要分管黨建板塊，每天的工作就是寫宣傳稿。「剛進去挺困難的」，金融專業出身的溫瀅要靠自己去摸索寫文件的套路和技巧。

內地就業競爭壓力愈來愈大。（資料圖片）

溫瀅是被父母持續「勸返」回家的。在父母眼裏，家鄉的體制內工作穩定、舒適，而且能夠常伴身側，是最好的職業選擇，在畢業前，為了讓她回家，父母跟她爆發了多次爭吵，「我要租房子，他們生活費也不給我了，我只能借住在朋友那裏。」

雖然人在外面讀書，溫瀅卻一認為自己「從小就屬於被推着走」。所以父母的決定，她沒有力量也沒有決心反抗。「當時的想法是，體制內應該會很清閒吧，工作也很輕鬆。」

但街道辦工作，並不像一開始想象得那麼輕鬆和自在。溫瀅快工作了三年，仍覺得「還未完全適應」。她所在的崗位常常加班，本以為的 955 工作變成了周末無休，和金融專業的同學們收入差距已經大了好幾倍，在單位，周圍的同事都是比較年長的前輩，生活中也沒有朋友，原先在一線城市的樂趣減去了一大半。

一些進入體制的畢業生不堪重負想要放棄。（資料圖／Getty Images）

工作的忙碌，社交圈的窄化讓溫瀅逐漸開始懷疑自己的選擇，「以前實習的時候，確實很辛苦，當時想着在體制內輕鬆一點也不錯。但事實證明，你回來了開始後悔了，再想跳出體制，好像又需要更大的勇氣了。」

溫瀅還感受到了在小地方才有的婚戀困境。每週見面，溫瀅的父母都會苦口婆心地勸她相親找對象，「30歲了就找不到了啊，每次都是這幾句話來回說。」但她卻很清醒，像她這樣的高學歷體制內女青年，在圈子狹窄的小地方，要想找到合適的男生真的太難了，「想邁出一步都找不到對象」，她一眼望去，身邊能夠接觸到的男生要麼已經有了家庭，要麼有着自己無法接受的「油膩感」，所以她常常拿工作忙搪塞掉相親的安排。

「在北京上海，有一些街道辦，平台更大，給年輕人發揮的空間也是很大的，他們能有機會去做出一些改變。但在我有限的角度看，在我們這種小城市的街道辦，主要處理的還是一些事務性的工作，發揮有限，甚至可能還是會浪費掉你原有的學歷。」溫瀅說，他的工作排名靠前，但始終沒有成就感，「那種我成長了多少，或者說我幹成了一件事的感覺基本是沒有的。」

一些名校畢業生最終無法適應體制內工作，選擇辭職。（示意圖／Getty Images）

「管理一批年紀大的人」 月薪兩千卻要值班24小時

另一名進體制的畢業生蕭蕭，在基層公務機關工作4年，發現「現在區縣一級，985碩士這樣的可以直接引進，只用面試，走綠色人才通道就可以進來。現在那種211的，好的學校的本科生都不稀缺了。」

他說，編內人員偏老齡化，所以很多責任會壓在年輕人的身上，但是作為一個很年輕的人，「你要去如果要去管理一群年紀比你大，這是很困難的。」街道辦工作嚴格遵循着體制內的工作秩序，蕭蕭這樣的年輕人才，更需要對有資歷的前輩態度恭敬，對領導的指示遵從，但如果有在扁平化管理公司工作過的經驗，偶爾也會對這樣的關係鏈條感到疲憊。

蕭蕭有一個同事，為了在街道辦考編上岸，在備考過程中花了4萬報班補習，但正式入職後發現，到手只有兩千元。做疫情值守工作，要值 24 小時的班，她和蕭蕭感慨道，這份工作的強度和工資不匹配，有一些不划算。而蕭蕭另一位退伍回來無法適應工作的同事則直接以「世界那麼大，我想去看看」的理由辭職了。

在內地，黨政機關、事業單位和國企的工作都被稱為體制內工作；近十多年來，體制熱一直「高燒不退」。（新華社）

畢業生返鄉就業成主流

人才「下沉」，精英返鄉，類似的情況早已在內地掀起風浪。

今年4月，浙江省麗水市遂昌縣的一份有關引進優秀畢業生的公示名單引發熱議，入圍人員均來自復旦大學、上海交通大學等名校，碩博比例高達95.8%。而街道辦這樣的部門，因為有人才激勵政策，且穩定「帶編制」，也開始成為名校畢業生們的選擇，今年4月，北京大學博士考上街道辦的消息就引起過激烈討論。

據清華大學發布的《清華大學2021年畢業生就業質量報告》，清華大學2021屆簽三方就業畢業生總數為3669人，其中去黨政機關、事業單位、國有企業的人合計佔比為69.9%。也就是說，近七成清華畢業生進了體制內。

官媒《中國青年報》一項調查顯示，87.9%內地受訪青年考慮過返鄉就業，家鄉發展迅速、與城市差距縮小和大城市生活壓力大是受訪青年返鄉就業的主要原因。

北大教育學院2018年發布的論文《大學生基層就業的趨勢分析：2003—2017》顯示，在選擇基層就業的畢業生中有80%以上學生，家庭所在地位於縣城、鄉鎮和農村。縣城、鄉鎮和農村的畢業生返鄉就業在現在以及未來的很長一段時間內都將是高校畢業生選擇基層就業的主要人群。