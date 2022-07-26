MBI創辦人張譽發涉網賭洗錢　受害者400人金額過億　移交中國受審

2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百餘內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網將被驅逐出境，預計將在今(7月26日)被押往中國受審。



MBI集團（恩必愛集團）總部在馬來西亞檳城，自2009年開始在內地兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，內媒批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。2017年馬來西亞和中國警方開始打擊

2019年，張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行賬戶，總額達1億7700萬令吉（約2億6817億人民幣）。

MBI集團部分受害者透露，在中國有數以萬計的受害者，估計被騙走的資金達5000億人民幣，一些受害者無法接受MBI崩盤的消息，最終選擇自殺了結性命。2020年10月，馬來西亞吉隆坡有150名中國人在街頭請求大馬政府協助討回被騙走的逾億元資產，他們都是虛擬貨幣資金盤MBI騙局的受害者。

張譽發在泰國時，一度落髮稱自己是虔誠的佛教徒，(微信圖片)

張譽發也涉嫌在澳門進行3.36億令吉（5億917萬人民幣）的洗錢騙局而被澳門警方通緝。7月22日張譽發在泰南丹諾的MBI集團總部落網，據了解，張譽發並不會在泰國受審，他落網是因為他在國際刑警的紅色通緝令名單上因而吊銷其簽證，並驅逐出境。

張譽發除將移交中國受審外，馬來西亞警方也已向泰國政府提出引渡申請，想將張譽發帶回大馬協助調查相關案件。

馬來西亞《光明日報》指出，2021年有400名內地民眾委托余家福律師樓發起集體民事訴訟，向MBI國際集團創辦人及該集團追討約1億令吉的投資金（約1億5157萬人民幣）。來自天津的受害者代表祝國安表示，約400多人早期墜入MBI國際集團的金錢遊戲騙局，導致他們負債累累，家庭破碎，更有人在等待訴訟期間含恨去世。「我們希望透過法律訴訟，讓MBI公司創辦人張譽發及該集團承擔法律責任，追回經濟損失。」

律師余家富表示，「即便被訴訟的人不在國內，有關程序照常進行。」余家福表示，大多本地人基於被騙金額小而沒有採取法律行動，這400名中國受騙者的被騙金額高達約1億令吉，金額可觀。