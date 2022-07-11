霍亂｜專家解讀：武漢大學非起源地　全球仍處於第七次大流行

武漢大學有學生感染霍亂，居住在同一幢宿舍的學生需要接受肛拭子檢測。

對於有大學出現霍亂病例，加州大學洛杉磯分校公共衛生學院流行病學系主任、鳳凰網《腫瘤情報局》特約專家張作風提出兩個疑點：霍亂一般發生在衛生條件較差的農村地區，大學不應該是霍亂的起源地；肛拭子檢測不一定準確，可能導致假陽性。



肛拭子檢測易致假陽性？

據介紹，霍亂在中國主要發生在夏秋季節，一般在沿海爆發，這次卻出現在中部武漢。張作風認為，本次武漢大學發生的霍亂，有幾個特殊關注點。首先，大學不應該是霍亂的起源地，本次病例可能是被已經感染的學生或學生家屬從農村返校引起，或進食了來自疫區已經帶菌的生魚類食物或飲水而致。

其次，與患者居住在同一幢宿舍的學生都採用肛拭子檢測。然而，霍亂感染的檢測一般是採用糞便或嘔吐物作快速檢測分析、培養和基因排序，肛拭子可能沒有前兩者敏感，也可能因為採樣量不足，不能充分分析，也可能導致假陽性。快速試劑檢測，應該在15至20分鐘可以出初步結果，培養和排序可能需要1至2天時間。

武漢大學有學生感染霍亂。（視覺中國）

中國甲類傳染病：鼠疫和霍亂

目前，中國的法定報告傳染病分為甲、乙、丙3類，共39種，其中最危險的甲類傳染病只有兩種：鼠疫和霍亂。現時在國內廣泛傳播的新冠肺炎，僅被列為乙類傳染病，並採取甲類傳染病的預防、措施。在中國，一旦發現霍亂和鼠疫，就要立即上報。

霍亂最早來自於印度。在19世紀，霍亂從印度恒河三角洲起始蔓延到全球。隨後的七次大流行，共有300多萬人失去生命。當前，全球仍處於霍亂的第7次大流行中，每年約有130萬至400萬宗病例，導致2.1萬至14.3萬人死亡。

中國：每年都有霍亂病例

1820年，霍亂傳入中國，在此後的7次大流行中，中國每次都是重疫區，並在兩次流行的間歇期也患者不絕。1932年，霍亂在中國境內擴散，波及23個省、市（特別市），306個城市，幾乎遍布全國，共有10萬個被記錄的病例，造成3.4萬人死亡。

1949年至1960年，霍亂幾乎在國內絕跡。1961年第7次霍亂大流行開始後不久，霍亂在廣東沿海地區出現並流行，至今已出現3個流行高峰，包括1993年新疆柯坪縣首次爆發O139血清群霍亂，全國累計發病11918宗，分佈涉及12個省，至1994年疫情更趨嚴重，共報告3.5萬宗病例，擴散至24個省，是1961年以來地區分佈最廣的一年。

此後七年，除1995、1998年為萬宗以外，其餘病例數均保持在四位數水平。2000年後，霍亂在中國基本受控。除了2005年在東南沿海地區出現霍亂爆發疫情外，多數年份病例數均在數十至一、二百宗之間，甚至是不足20宗。