有片｜四川遊樂場大型充氣泳池爆裂　多人遭沖至河流釀1死7傷慘劇

16日（上周六）晚上，四川遂寧市蓬溪縣一個遊樂場的大型充氣泳池發生爆裂事故，在泳池裏玩水的遊客被巨大的水流沖至下方河流中，最終造成1死7傷慘劇。



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綜合內媒《天目新聞》、《橙柿互動》等報道指，遊樂場中有成人和兒童的充氣游泳池，水深在0.8—1米之間，事發時不少大人和孩子在裏面玩，出事原因是泳池池壁破裂。

有目擊者表示，垮塌的充氣泳池下方還有兩個深水池，水深在1米5上下，深水池下方是堤壩，再往下就是一條河，河水不深，也在1米左右。

這名目擊者又提到，從垮塌泳池到下方的河流，高度落差約有十幾米，即便水域都不深，但遊客被瞬間沖下，非常危險。

事故發生後，鎮上派出所、消防、醫療等部門都到現場參與救援。據網傳影片顯示，多人在河中疑似在搜尋失蹤人員，現場還有人在對一名年輕男子實施心肺復蘇急救。

據四川遂寧蓬溪縣應急局通報，事故導致1人搶救無效死亡、7人住院治療，處置工作正有序進行，事故具體原因正在進一步調查中。

出事五天前遭投訴

涉事遊樂場於本月8日剛剛開業，就在出事五天前（11日），已有網友在人民網的《領導留言板》上向蓬溪縣委書記留言，投訴該場所存在嚴重的安全隱患。投訴內容涉及交通安全隱患、醫療安全隱患等，更指遊樂場是臨時搭建未辦理任何經營相關證件。

在游泳池相關部分，投訴內容稱「深水區有兒童遊玩。游泳區域單獨隔離禁止家長進入陪同，負責看護的人員沒有經過專業的溺水救援培訓，均是無證上崗」，又指「夜間照明設施差，燈光昏暗，不能清晰準確的判斷是否有兒童溺水現象，無法第一時間進行救援」，以及「游泳池水沒有及時更換及消毒，水質差，有氣味」。該網友更建議相關部門勒令停業整頓。

針對該留言，相關部門於12日回應稱「您的留言我們已經收到！我們已將您反映的問題轉相關部門進行處理，處理情況我們會及時與您進行溝通」。