字節跳動自研晶片：被迫為之，不外銷　習6月訪武漢強調科技自強

字節跳動公司發言人今（20）日證實，公司正在考慮設計自己的晶片。此舉標誌著字節跳動將加入一系列研發半導體的中國互聯網巨頭行列。發言人亦稱，自研晶片是被迫為之，不會對外銷售。



內地媒體《安徽公共頻道》報道，字節跳動正在大量招聘晶片相關的工程師，如SoC的前端設計、模型性能分析及驗證、底層軟件和驅動開發、低功耗設計和晶片安全等。知情人士稱，這表明字節跳動可能在準備自研晶片。

字節跳動發言人表示，公司正在探索可供自身在專業領域使用的晶片設計，因為公司無法找到能夠滿足其要求的供應商。這些晶片將會進行定制，以處理字節跳動在多個業務領域的相關工作負荷，包括影片平台、信息和娛樂應用。字節跳動不會將其晶片銷售給其他公司。

內地企業越來越關注自研晶片。過去幾年，包括搜索引擎巨頭百度、電商巨頭阿里巴巴在內許多公司都發布了自研晶片，這些公司沒有傳統的半導體背景。不過，他們仍需要台積電等代工商來幫助其生產晶片。

字節跳動成立於2012年3月，目前公司的產品和服務已覆蓋全球150個國家和地區、75個語種，曾在40多個國家和地區位居應用商店總榜前列。（字節跳動）

習近平：科技自立自強是國家強盛之基

國家主席習近平28日在湖北省武漢市考察時強調，科技自立自強是國家強盛之基、安全之要。必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，深入實施創新驅動發展戰略，把科技的命脈牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強上取得更大進展，不斷提升發展獨立性、自主性、安全性，催生更多新技術新產業，開闢經濟發展的新領域新賽道，形成國際競爭新優勢。

習近平首先來到武漢華工激光工程有限責任公司考察。在企業研發綜合大樓，習近平聽取湖北省光電子信息產業發展及核心技術攻關情況介紹，仔細察看晶片產業創新成果展示。

習近平指出，光電子信息產業是應用廣泛的戰略高技術產業，也是中國有條件率先實現突破的高技術產業。湖北武漢東湖新技術開發區在光電子信息產業領域獨樹一幟。要加強技術研發攻關，掌握更多具有自主知識產權的核心技術，不斷延伸創新鏈、完善產業鏈，為推動我國光電子信息產業加快發展作出更大貢獻。隨著我國發展壯大，突破「卡脖子」關鍵核心技術刻不容緩，必須堅持問題導向，發揮新型舉國體制優勢，踔厲奮發、奮起直追，加快實現科技自立自強。

6月28日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在湖北省武漢市考察。這是28日下午，習近平在武漢華工激光工程有限責任公司激光科技館，察看激光技術產業應用展品。（新華社）

習近平先後走進企業激光科技館、半導體面板激光智能裝備生產車間，察看激光技術產業應用展品。習近平強調，高端製造是經濟高質量發展的重要支撐。推動製造業轉型升級，建設製造強國，必須加強技術研發，提高國產化替代率，把科技的命脈掌握在自己手中，國家才能真正強大起來。

大陸半導體落後 技術成熟則能迅速發展

台灣經濟發展處科員湯士萱2021年9月7日在《中國大陸推動半導體產業之發展與影響》表示，為發展本土半導體產業，中國大陸自2000年起陸續推出各類補貼、低利貸款、優惠稅率等政策，政府強勢主導產業發展、跨境收購，以合資或技術轉讓做為外企准入市場條件，積極為本國企業創造競爭優勢。

她指，中國大陸歷年推動的半導體產業政策和措施，皆是由國家政策強力主導，以為本國企業創造競爭優勢為目標，模式包括政府主動介入、金融面支持、高額補貼、國家主導收購外國企業、減稅和強制技術轉讓等。

6月28日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在湖北省武漢市考察。這是28日下午，習近平在武漢華工激光工程有限責任公司半導體面板激光智能裝備生產車間，察看激光技術產業應用展品。（新華社）

她認為，大陸半導體新創企業快速崛起、上市企業家數成長，且成功吸引企業投資，在全球產業鏈中地位提高；惟尚有高端晶片仰賴進口、缺乏人才、企業研發投入不足、無法取得關鍵設備以及補貼亂象等結構性問題。

不過，她強調，中國大陸政策目標明確，將全力推動完全自主的產業鏈，即便目前中國大陸在半導體產業仍呈落後態勢，仍應考慮其在國家政策強力推動下，一旦技術發展成熟則能迅速實現技術規模化之能力，產業發展模式別具優勢，其他國家在這方面幾乎難以望其項背。